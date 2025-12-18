No hay Navidad sin la tradicional (y solidaria) papanoelada motera en Zamora

Zamora volverá a llenarse de motores y espíritu navideño con la tradicional Papanoelada Motera, una cita ya consolidada que reúne a cientos motoristas vestidos de Papá Noel para recorrer el centro de la ciudad. La iniciativa, que alcanza su novena edición, combina ambiente festivo, solidaridad y un recorrido urbano que se ha convertido en una de las imágenes más singulares de la Navidad zamorana.

La concentración partirá de la Plaza Mayor, punto de encuentro habitual de este evento, desde donde los participantes iniciarán una ruta por las calles del casco urbano, atrayendo la atención de vecinos y visitantes. Cascos, motos y trajes rojos se mezclan en una estampa que transforma el sonido de los motores en un anuncio anticipado de las fiestas.

HORARIOS La hora de la quedada es a las 11.15 horas par empezar el ruteo a partir de las 12.30 horas.

¿Quieres participar?

No necesitas inscribirte. Simplemente debes de presentarte en la Plaza Mayor ataviado de Papá Noel -o algo que recuerde a él- y un alimento para donar a las personas necesitadas de Zamora. La organización solo pide al menos un alimento para donar.

B. B. G.

Colaboración para el Banco de Alimentos

Más allá del carácter lúdico, la Papanoelada mantiene su vertiente solidaria, con la recogida de alimentos y donaciones destinadas al Banco de Alimentos de Zamora.