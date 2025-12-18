Gran despliegue policial en La Marina, ¿qué ha ocurrido?

Bomberos, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, un taxi y hasta servicio funerario.

Simulacro de accidente en La Marina / José Luis Fernández

Los zamoranos se topaban esta mañana con todos estos efectivos en la zona de La Marina. Tras el susto inicial de muchos, los curiosos se iban agolpando en la zona para ver qué estaba pasando.

Se trataba de un simulacro, enmarcado dentro de la campaña especial de Tráfico que, hasta el próximo domingo, se realiza para controlar la tasa de alcohol y la presencia de droga en conductores. “La única tasa que da plena seguridad al volante es la de 00”, subrayó el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien tildaba de conducta “detestable” la de aquellos conductores que subieran al coche habiendo consumido cualquier sustancia. “Ponen en riesgo la seguridad vial, su propia vida y la vida de los demás”, sentenció.

De ahí que apostara por la “decisión responsable” para estas próximas fiestas navideñas de que, si se está en esas condiciones, se opte por desplazarse en taxi.

La causa de más del 30% de los accidentes

Juan Carlos Nogueiras Iglesias, jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, mostró su deseo de que estas fechas de reuniones familiares y de amigos “se desarrollen con la mayor tranquilidad y seguridad posibles”, señalando que el alcohol y las drogas están presentes en más de un 30% de los accidentes registrados.

Al deseo de unas navidades sin sobresaltos para las familias zamoranas se unió el concejal David Gago. “Cuando nos ponemos al volante, decidimos si lo hacemos en condiciones de seguridad o no”, señaló, asegurando que a los agentes “no les gusta tener que poner sanciones a consecuencia del consumo de alcohol o drogas”.

Por último, desde la Policía Local, Luis Concejo recordó el lema de esta actuación en La Marina, “Tú decides”, para aconsejar que, además de tener en nuestras manos la posibilidad de hacer las cosas bien, “también podemos animar a los que están con nosotros a no conducir si han bebido”.