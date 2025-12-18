Futuro ferroviario de Zamora: entre la esperanza y el miedo al retroceso

El último encuentro de la Mesa Sectorial de Trabajo sobre los Servicios Ferroviarios dejó en el aire las buenas expectativas de lo que podría deparar el nuevo año en cuanto a las paradas de Sanabria e incluso más servicios de trenes en la capital y la incertidumbre que se cierne sobre el sistema de abonos, que es fundamental en estos momentos para mantener vivo el flujo de viajeros frecuentes que hacen un uso laboral del tren.

El presidente de la mesa, Pablo Novo, explica que debates como el vivido el martes en el salón de Plenos en el seno de la Mesa, "evidentemente, demuestran que la herramienta que se configuró sigue con vitalidad, es decir, sigue siendo un foro abierto de debate para plantear cuestiones relacionadas con el tema del ferrocarril".

Viajeros en el coche cafetería del AVE mientras circula por la provincia. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Lo importante, cree el concejal, incluso "al margen de lo que se trató" allí, "son las expectativas. Yo creo que vamos a empezar el año, a pesar de las circunstancias que hemos tenido durante 2025, con buenas expectativas de recuperar las frecuencias en Sanabria y yo diría que incluso lograr algún nuevo servicio, que yo creo que va a responder precisamente a las peticiones de la propia Mesa en la que estamos, asociaciones y grupos políticos representados".

"Veremos cómo se produce, pero bueno, yo creo que va a ser un buen año en ese sentido y que lograremos parte, si no todos, los objetivos que nos hemos propuesto a través de la Mesa".

No aclaró Pablo Novo en qué basa estas buenas expectativas o qué información maneja, más allá de las esperanzadoras palabras del ministro Puente que al menos ha abierto la puerta a resolver, siquiera parcialmente, el problema de Sanabria".

Usuarios del AVE

Sin embargo, la postura de los usuarios del AVE en el encuentro sirvió para alertar de posibles retrocesos en relación con un asunto fundamental, como es el de los abonos, a pesar de las palabras del ministro de Movilidad, Óscar Puente, en el sentido de que todos los títulos de transporte actualmente vigentes se renovarán en 2026.

La Asociación de Viajeros de Zamora solicitó el apoyo de entidades y grupos políticos para una serie de puntos, de los que informó en la sesión.

Uno de ellos, "la finalización del acceso a los abonos con tarifa OSP (obligación de servicio público), entre los que se encuentra el trayecto de Zamora, finaliza el próximo 31 de diciembre". La Asociación recordó "que nuestro corredor no es OSP, sino que disfruta de una bonificación gracias a que en el 2022 se aprobó Abono Recurrente AVE, el cual tiene la tarifa de la OSP". La eliminación de la posibilidad de acceso a estos abonos, "puede ocasionar que el precio de los mismos se multiplique por tres".

En el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha avanzado la aprobación de un bono mensual comprendido entre 30 y 60 euros. "Entendemos que es el primer paso para el ansiado abono laboral. No obstante se restringe sólo a la Media distancia" y no trata la Alta Velocidad.

"En el caso de nuestra provincia sólo impactaría los trenes regionales Zamora-Puebla y Zamora -Valladolid (prácticamente nada)". Por ello, "se solicita la extensión de esta medida a la Alta Velocidad, tal y como lleva pidiendo desde hace años las diferentes asociaciones de viajeros de España".

Y consecuentemente, los viajeros zamoranos piden a la Junta de Castilla y León "que en el caso de que desapareciese la bonificación del 50% estado, la autonomía compensara parte de este gasto con el ahorro obtenido de las medidas de control propuestas".

Tren madrugador A Gudiña-Sanabria-Zamora

La Asociación propone un tren madrugador A Gudiña – Sanabria – Zamora "matando dos pájaros de un tiro". Así si un tren saliera sobre las 5.00 de A Gudiña estaría en Zamora sobre las 6.00 "permitiendo comunicar zonas despobladas con dos capitales de provincia. Este tren podría recoger viajeros en Medina o en Segovia dotando de más espacio en una hora punta a una línea tan cargada como la Valladolid-Madrid".

"Entendemos que cualquier propuesta para Sanabria que no repercutiera la conexión con Madrid, sería una solución incompleta, porque el objeto debería ser la creación de un corredor en estas poblaciones que redundara en la fijación de población", señalan los viajeros.

Otra propuesta es la de "crear una OSP para Zamora no supedita a Galicia (salvo que se opte con la opción de A Gudiña)".

Desde esta asociación "somos conscientes de la recomendación europea por la que se instaba a no sobrefinanciar la Alta Velocidad, así como la necesidad de incluir estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado". Por ello proponen que, "en el caso de no tener cabida en los capítulos indicados se opte por financiarlos con los Fondos de Cohesión Territorial", justificados " por tratarse de territorios muy tensionados ya que es una medida que está contribuyendo a asentar población.

En la reunión celebrada la Asociación de Viajeros de Sanabria solicitó su pretensión de que los trenes volvieran a disponer de las mismas paradas.