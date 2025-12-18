La Fundación Alimerka renueva su compromiso navideño con entidades sociales de Zamora

Un año más, la Fundación Alimerka ha llevado a cabo su tradicional campaña navideña con la que ofrece a las entidades sociales de Asturias y Castilla y León con las que colabora una ayuda especial para la elaboración de los menús de estas fiestas. Entre ellas se incluye a las entidades zamoranas Centro Menesiano Zamora Joven y Asociación Salud Mental Zamora, además del Banco de Alimentos.

En esta ocasión, la Fundación Alimerka destinará un total de 20.000 euros a colectivos en situación de especial vulnerabilidad a través de 400 vales canjeables en los Supermercados Alimerka. Estas ayudas se dirigen a 52 entidades sociales de Asturias y Castilla y León que desarrollan su labor en los ámbitos de la salud y la discapacidad, la inclusión social y la asistencia alimentaria.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran los bancos de alimentos de territorios en los que la Fundación Alimerka desarrolla la actividad: Asturias, Ponferrada, Valladolid y Zamora. Del resto de entidades, veinticuatro desempeñan su trabajo en el ámbito de la inclusión social y otras veinticuatro con personas que padecen enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad.

Esta acción se complementa con la entrega directa de productos navideños como dulces, embutidos, quesos o conservas. Gracias a esta donación muchas familias de Asturias y Castilla y León podrán disfrutar en sus hogares de alimentos propios de estas fechas garantizando que nadie quede al margen en estos días tan señalados.

Esta campaña se suma al plan de asistencia alimentaria y al programa de comedores sociales impulsados por la Fundación Alimerka que benefician a miles de personas en estado de vulnerabilidad durante todo el año.

Entidades beneficiarias Castilla y León

Las entidades beneficiarias de esta ayuda de Navidad en Castilla y León son diecinueve: Atalaya Intercultural, Asociación de síndrome de Down de León (Amidown), Ecoperia, Asociación leonesa con las enfermedades de la sangre (ALCLES), Asociación Leonesa Simone de Beauvoir, Asociación Nuevo Futuro, Autismo León, Centro Menesiano Zamora Joven, Centro Trama, COCEMFE León, Fundación Juan Soñador, Fundación Red Íncola, Procomar Valladolid Acoge, Residencia Virgen de los Desamparados de Astorga, Asociación Salud Mental Zamora e YMCA Valladolid.