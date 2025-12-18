El espíritu vecinal de la Navidad vuelve a Tres Cruces con un Belén de patchwork
El proyecto ha contado con la colaboración de los vecinos de San Frontis
T. S.
Un año más lo han vuelto a hacer. La Asociación de Vecinos Zona Tres Cruces ha vuelto a llenar de espíritu navideño el pequeño jardín situado en el cruce de la avenida de Tres Cruces con la calle Víctor Gallego. El colectivo vecinal ha apostado por una decoración elaborada de forma artesanal y con un marcado carácter comunitario, tal y como hacen cada Navidad.
En esta edición, el protagonismo lo tiene un tapiz de patchwork que representa un Belén, acompañado de un árbol de Navidad confeccionado con la misma técnica textil. La instalación combina telas de distintos colores y formas con iluminación decorativa, creando un conjunto original que ya se ha convertido en un punto de referencia para vecinos y viandantes durante estas fechas.
Colaboración entre asociaciones vecinales: San Frontis
Tanto la realización de las piezas como su montaje ha corrido a cargo de miembros de la propia asociación, que han contado además con la colaboración de integrantes de la Asociación de Vecinos de San Frontis para la instalación. Una iniciativa que vuelve a poner en valor el trabajo colectivo y la implicación vecinal en la vida cotidiana de la ciudad durante la Navidad.
