Cruz Roja premia a estos zamoranos por su compromiso social

Cruz Roja Zamora ha celebrado este jueves la gala de los Premios Humanidad 2025, un acto de reconocimiento a personas, entidades y colectivos que, con su compromiso solidario, contribuyen a hacer de la provincia un lugar más justo, seguro y humano.

El evento ha reunido a autoridades, voluntariado, personas socias y representantes del tejido social zamorano, y ha estado marcado por un recuerdo especial a los incendios forestales que asolaron la provincia el pasado verano. Más de 40.000 hectáreas quemadas, 42 municipios afectados, la evacuación de 4.500 personas y la apertura de doce albergues para atender a cerca de 1.200 personas pusieron de manifiesto, una vez más, la importancia de la acción humanitaria de Cruz Roja en situaciones de emergencia.

La mirada, siempre puesta en el voluntario

En este contexto, la entidad ha querido destacar la labor imprescindible de su voluntariado. El Premio Humanidad a la Labor Voluntaria ha recaído en el voluntariado que participó en los incendios y se personalizó en la Asamblea de Cruz Roja en Benavente, como reconocimiento a su compromiso y trabajo desinteresado durante los incendios del verano.

La solidaridad individual también ha tenido un papel destacado en la gala. El Premio Humanidad a la Acción Individual se ha concedido al Restaurante Los Castaños, de Trabazos, por su gesto altruista al cocinar, de forma totalmente desinteresada, una paella para 150 personas afectadas por los incendios, demostrando que la ayuda puede surgir incluso de los pequeños negocios y en los momentos más difíciles.

Mucho más que emergencias

Durante el acto se ha puesto en valor el trabajo diario que Cruz Roja desarrolla en la provincia más allá de las emergencias.

Solo en el último año, la entidad ha atendido a 6.000 personas mayores, ha realizado más de 34.000 intervenciones, ha facilitado empleo a 250 personas a través de su Plan de Empleo, en colaboración con cerca de 88 empresas, y ha desarrollado múltiples acciones con infancia y juventud, como la entrega de 337 juguetes educativos, talleres de sensibilización y acompañamientos a menores hospitalizados.

Un premio muy deportivo

El Premio Humanidad a la Acción Colectiva ha sido otorgado al Club de Baloncesto Zamarat, por su compromiso continuado con Cruz Roja y su apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, destacando la importancia del trabajo en red entre entidades sociales y deportivas.

La gala ha concluido con un emotivo reconocimiento a las personas socias de Cruz Roja. El Premio Especial Humanidad se ha concedido al socio más antiguo de la provincia, Felipe Piñeiro, vinculado a la organización desde 1955, y a Carmen Martín, socia desde noviembre de 2024, simbolizando la solidaridad que une generaciones y sostiene la labor de la entidad.

Poner en valor la humanidad

Desde Cruz Roja Zamora se ha querido subrayar que “la humanidad no es un premio, sino una manera de vivir”, agradeciendo a todas las personas y entidades premiadas su ejemplo y su compromiso con quienes más lo necesitan.

Por su parte, la presidenta de la entidad, María José Mateos Ares, ha destacado que “la humanidad, uno de los principios más importantes de Cruz Roja, es algo que nos une y que convierte la preocupación en acción, y la solidaridad en hechos concretos, lo que demuestra que el compromiso sigue siendo el motor que sostiene a Zamora en los momentos más complejos”.