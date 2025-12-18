Cáritas ofrece las cifras de migrantes atendidos en Zamora en 2025 y rompe una lanza en su favor: "son personas con dignidad"

La organización social eclesiástica Cáritas Diocesana ha atendido en Zamora cerca de 260 personas procedentes de otros países a lo largo de este año, según ha difundido en una concentración celebrada en la plaza de Viriato este jueves, con motivo del Día del Migrante.

En esa jornada ha reivindicado su valor para crecer como sociedad, ha recordado que, ante todo, son personas y ha plantado cara a las actitudes de racismo y xenofobia que detecta en la sociedad. Cáritas ha puesto de relieve que son "personas con dignidad" y ha dado voz a algunas de esas personas procedentes de Venezuela, Angola o Mali, que han agradecido el apoyo recibido por la organización diocesana.

"Nosotros no distinguimos entre culturas, idiomas o colores", ha declarado la responsable del programa de inmigración de Cáritas de Zamora, Isabel Sampedro, rechazando toda forma de xenofobia: "En nuestra forma de entender la sociedad y de acompañar no tiene mucho sentido".

En el acto, varias personas migrantes han querido compartir su testimonio personal. Arlete Costa, originaria de Angola, se mudó recientemente a Zamora en busca decalidad de vida y buena educación para sus dos hijas:

"Hemos recibido mucho apoyo por parte de Cáritas en materia de documentación, trabajo y también indicaciones en español para conseguir una mejor integración social". Linda Córcega, procedente de Venezuela, llegó a España "con ganas de salir adelante, trabajar dignamente y ayudar a la familia que dejamos allí. Cáritas no solo nos ha ayudado ofreciendo formación, sino que también ha sido una cura al corazón al hacernos sentir que no estamos solos", ha expresado.

En lo que va de año, Cáritas ha atendido a unas 260 personas migrantes, habiendo notado un ascenso de la inmigración en los últimos tres años en Zamora. Los principales países de procedencia siguen siendo los de habla hispana, que no encuentran trabas en el idioma, pero sí barreras administrativas que Cáritas Diocesana de Zamora les ayuda a salvar con la ayuda de sus trabajadores.