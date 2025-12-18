Aumentan las muertes por cáncer en Zamora, y bajan por infecciones

La mortalidad por los tumores aumentó en Zamora en 49 personas en el último año, en tanto que descendió en 43 por enfermedades infecciosas y parasitarias.

Son datos reflejados por el Instituto Nacional de Estadística en el informe de defunciones según causa de muerte, con los datos cerrados de 2024. Si se miran las muertes por todas las causas fueron 2.553 en Zamora, solo ocho más que un año antes. Pero si se analizan las causas, las diferencias son más acusadas. Además de las mencionadas, bajan las muertes por enfermedades endocrinas (43 menos) o por el sistema circulatorio (29), y suben por trastornos mentales y del comportamiento (16 más), sistema nervioso (16), sistema respiratorio (25) o las causas externas de mortalidad (17), como casos más significativos.

Entrando más en detalle, los fallecimientos por el Covid descendieron de forma drástica en 2024, con 31 fallecidos, 46 menos que el año anterior.

Cuatro personas fallecieron por hepatitis y dos por sida, cifras superiores a las del año precedente.

Los tumores mataron a 665 zamoranos, 49 más que el año anterior. Sin embargo, murieron diez personas menos por cáncer de colon, 33 más por cáncer de bronquios y pulmón y 19 más por cáncer de vejiga.

Descendieron notablemente los fallecimientos por diabetes (39 menos), y aumentaron en 16 por síndromes seniles o preseniles, ocho más por alzhéimer.

Más infartos

Entre las enfermedades del sistema circulatorio descendieron mucho las muertes por patologías hipertensivas (27), pero aumentaron las ocasionadas por infartos (siete más).

Aunque parece que la gripe es una enfermedad menor, también muere gente directamente por ella, concretamente 14 personas, dos más que el año anterior. Por neumonía fallecieron 56 personas, 16 más, y por asma tres (cuatro menos). Por paro cardiaco, causa desconocida o muerte sin asistencia fallecieron 16 personas, cuatro más que el año precedente.

Suicidios

También se ha registrado un aumento de las causas externas de mortalidad, que acabaron con la vida de 105 zamoranos, 17 más que en 2023. De ellos, 16 fueron por accidentes de tráfico (cinco mas), 25 por caídas accidentales (una menos), por ahogamiento 24 personas (cinco más), por envenenamiento por psicofármacos o accidentales cuatro personas, por accidentes 15 y por suicidio 16, el doble que el año precedente.