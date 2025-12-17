Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamoranismo en estado puro: el "alma viriata" de la socialista Ana Sánchez en su despedida de las Cortes

Con una voraz defensa de la "humanidad" en la política, la hasta ahora vicepresidenta segunda habla se despide de su cargo y recuerda a sus mentores políticos

T. S.

Tania Sutil

Tania Sutil

Repitiendo la palabra "Zamora" casi en cada una de sus frases y con su pin de la Virgen de la Esperanza en la solapa, la socialista Ana Sánchez ha puesto este martes punto y final a su etapa como parlamentaria autonómica en Castilla y León. Hoy no era una sesión cualquiera para la hasta ahora vicepresidenta segunda de la cámara. Hoy hablaba por última vez en la que ha sido su casa desde 2003, cuando accedió por primera vez de manera ininterrumpida hasta 2007 y donde regresó en 2015.

Con una voraz defensa de "la humanidad" en la política, Sánchez ha tomado la palabra antes de iniciar el debate de las proposiciones no de ley para despedirse en la Cámara, un papel que ha desempeñado "con alma viriata" porque "jamás perdí la perspectiva de que era a los zamoranos a quienes me debía para serles útil y dejarme el alma en cada propuesta".

Las Cortes aplauden el discurso de Ana Sánchez en su despedida.

Las Cortes aplauden el discurso de Ana Sánchez en su despedida. / Cedida

Sus mentores políticos

Su discurso, además de Zamora, ha tenido otros nombres propios. El de Ángel Villalba, "por haberme abierto la puerta a la vida política", el de Luis Tudanca, de quien alabó su "humanidad", y el del también zamorano Demetrio Madrid, a quien parafraseó para explicar que "lo que sucede en Castilla y León nunca nos debe ser ajeno".

Desde su nuevo compromiso ciudadano, ajeno a la vida pública "de momento", asegura que "nada de lo que pase en Castilla y León y, especialmente, en mi Zamora me resultará ajeno", promete. "Allí me encontraréis siempre... allí tenéis una amiga", dijo, tras los aplausos de toda la cámara.

