Zamora se replica en España: descubre las ciudades que llevan su nombre en los callejeros del país

Si callejeas por otras ciudades de España, es probable que te hayas topado con alguna "calle de Zamora": te contamos dónde encontrarás una

Rúa Zamora en Vigo (Pontevedra)

Rúa Zamora en Vigo (Pontevedra) / Google Maps

Abril Oliva

Si viajas a otras ciudades, es más que probable que callejeando por ellas te hayas topado con una "calle de Zamora", algo que te invita a hacerte la foto de rigor y mandarla a tus amigos o subirla a las redes sociales. En España es muy habitual que muchas ciudades y pueblos den nombre a vías de otras ciudades a modo de homenaje histórico o, simplemente, geográfico.

Tal vez tú conozcas alguna que se nos haya escapado, pero buscando por callejeros del país hemos encontrado estas vías que llevan el nombre de Zamora a sus domicilios. Algunas puedes encontrarlas hasta en su dialecto, caso del "Carrer Zamora" en Barcelona.

Aquí va una lista:

  • Málaga
  • Valencia
  • Salamanca
  • Vigo
  • Elche
  • Madrid
  • Huelva
  • Gijón
  • Barcelona

Calle Zamora en Gijón.

Calle Zamora en Gijón. / Callejero.net

Calle Zamora en Vigo (Galicia)

Calle Zamora en Vigo (Galicia) / Callejero.net

¿Y a la inversa?

A la inversa, ocurre lo mismo, es decir, hay numerosas calles de Zamora que toman nombre de otras provincias o ciudades. Es el caso de las calles y avenidas Valladolid, Vigo, Burgos, Córdoba o Ávila, todas ellas, en las vías del barrio de Vista Alegre.

Avenida de Valladolid, en el barrio de Vista Alegre en Zamora.

Avenida de Valladolid, en el barrio de Vista Alegre en Zamora. / Google Maps

TEMAS

