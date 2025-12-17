Zamora se replica en España: descubre las ciudades que llevan su nombre en los callejeros del país

Si viajas a otras ciudades, es más que probable que callejeando por ellas te hayas topado con una "calle de Zamora", algo que te invita a hacerte la foto de rigor y mandarla a tus amigos o subirla a las redes sociales. En España es muy habitual que muchas ciudades y pueblos den nombre a vías de otras ciudades a modo de homenaje histórico o, simplemente, geográfico.

Tal vez tú conozcas alguna que se nos haya escapado, pero buscando por callejeros del país hemos encontrado estas vías que llevan el nombre de Zamora a sus domicilios. Algunas puedes encontrarlas hasta en su dialecto, caso del "Carrer Zamora" en Barcelona.

Aquí va una lista:

Málaga

Valencia

Salamanca

Vigo

Elche

Madrid

Huelva

Gijón

Barcelona

Calle Zamora en Gijón. / Callejero.net

Calle Zamora en Vigo (Galicia) / Callejero.net

¿Y a la inversa?

A la inversa, ocurre lo mismo, es decir, hay numerosas calles de Zamora que toman nombre de otras provincias o ciudades. Es el caso de las calles y avenidas Valladolid, Vigo, Burgos, Córdoba o Ávila, todas ellas, en las vías del barrio de Vista Alegre.