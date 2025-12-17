Zamora estrena tres nuevos jardines suspendidos

La plaza de la Marina, en la plaza de Castilla y León y el parque de San Martín estrenan jardines suspedidos, instalados a través del programa Renaturaliza, financiado con fondos Next Generation,

Sobre el voladizo del edificio de San Martín y la marquesina de acceso al aparcamiento de la Marina han instalado cubiertas verdes integrados por sedum, una planta muy resistente de hojas carnosas que almacena el agua y que necesita poco mantenimiento, y se ha conectado al riego del parque.

Además en las marquesinas del aparcamiento de San Martín, la plaza de Castilla y León y la marquesina de la Marina han instalado jardineras en pérgolas con diferentes especies trepadoras, hiedra blanca y parra virgen, “de bajo mantenimiento y que darán sombra y mejorarán el paisaje”, precisó Ana Belén González. La actuación, realizada por Aescala, ha conllevado una inversión de 127.000 euros.

Muro de la Aldehuela

El muro verde de la Aldehuela supone otro espacio mejorado. “Es una actuación que no estaba prevista inicialmente, sino que al haber habido bajas en determinadas actuaciones, se han propuesto dentro de Renaturaliza hacer nuevas actuaciones”, señaló.

En el talud que existente entre Juan Sebastián el Cano y la carretera del Aldehuela, unos 1.120 metros cuadrados presentaba vegetación espontánea y “se ha regenerado, revegetado con hidrosiembra, una mezcla de gramíneas leguminosas y especies silvestres autóctonas, pensada específicamente para este clima de Zamora” indicó.

“Buscamos es una cobertura continua que sujete el suelo, que sujete el talud, que mejore su estabilidad, que atraiga polinizadores y que aumente la biodiversidad”. Además, la empresa adjudicataria, Geostinger, también ha reparado la malla de sujeción y se ha rehabilitado el riego.

La munícipe de Izquierda Unida señaló que “nuestro objetivo es ir incorporando elementos que vayan mejorando ese confort, esa biodiversidad y que ayuden a mejorar la calidad de vida en Zamora” .