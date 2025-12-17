Zamora, una década de Alta Velocidad: una oportunidad que se tornó en foco de problemas

Diez años. Una década. Pocas cifras hay más redondas y simbólicas en los calendarios. Y este aniversario es el que se cumple este miércoles en las conexiones ferroviarias de Zamora. Allá por el 17 de diciembre de 2015, los zamoranos disfrutaron por primera vez de la alta velocidad con los primeros trenes que unían a la capital de la provincia con Madrid. Una década desde que Zamora cumplió uno de sus grandes hitos de su historia reciente. Desde entonces, a lo largo de los más de 3.500 días que separan esa fecha de la jornada actual, muchas cosas han cambiado... y muchos nuevos problemas nacieron en las vías.

La portada que la mañana siguiente dedicó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA lanzaba un mensaje muy claro, consensuado entre zamoranos de a pie e instituciones: "Zamora se sube al tren del futuro". Aquellos primeros trenes salían de Zamora a las 08:50, con la llegada a Madrid estimada a las 10:23 de la mañana. Un trayecto algo superior a la hora, pero que algún zamorano no dudó en remarcar que "nos viene de maravilla". Aun así, las primeras quejas sobre el servicio no se hicieron esperar y hubo quien desde el primer momento apuntó sobre la posibilidad de contar con los trenes 'madrugadores' que años después entrarían en funcionamiento.

Cobertura del primer viaje Zamora-Madrid en trenes de Alta Velocidad / Archivo LOZ

Aquel primer tren, sobre el que se destacó que llegó a la capital estatal "con dos minutos de sobra" estaba prácticamente vacío, con solamente 28 de las 264 plazas de este Alvia ocupadas. Las principales razones para esta escasez de ocupación no fue la falta de demanda, sino que "las taquillas para este trayecto estuvieron abiertas apenas 36 horas antes", tal y como señalaba este periódico en su edición del 18 de diciembre de 2015. La historia curiosa detrás de este primer viaje la marcó el maquinista, originario de Zamora y que hasta entonces realizaba viajes a Barcelona o Pamplona, que vivió con orgullo el arranque del primer tren de alta velocidad desde su ciudad natal.

Sanabria, la deuda pendiente

Hubo que esperar algún año más, hasta el verano de 2021, para poder disfrutar de la ahora 'cercenada' parada de Otero de Sanabria. Décadas atrás, incluso unos pocos años antes, nadie se hubiera imaginado que este pequeño pueblo sanabrés se convertiría en el más pequeño de España en tener la alta velocidad en sus puertas. José Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, quiso ser cauteloso sobre el futuro de estas conexiones y mostró su esperanza desde el primero de los trenes que salió de la estación de Zamora con dirección Madrid. "Tenemos que pensar que los servicios van a mejorar y va a haber más frecuencias", vaticinó en lo que ahora se puede ver como una predicción cumplida a medias.