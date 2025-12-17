Sumar no presentará candidatura en Zamora y apoyará a Viñas, de IU

Ante la comunicación, por parte de Izquierda Unida Zamora, de su intención de acudir en solitario a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León, Sumar ha anunciado que renuncia a presentar una candidatura propia, con el fin de evitar la fragmentación del voto de la izquierda y apoyará la de Miguel Ángel Viñas, de IU.

En un comunicado, Sumar explica que "desde que comenzaron las conversaciones entre Izquierda Unida Castilla y León, Movimiento Sumar Castilla y León y Verdes Equo Castilla y León, para concurrir conjuntamente a los próximos comicios autonómicos, siempre ha estado sobre la mesa la preferencia de Izquierda Unida Zamora por mantenerse al margen de coaliciones o confluencias". En esas conversaciones "ha participado desde el principio, nuestra coordinadora general autonómica, Charo Fernández Campos, que es también referente provincial en Zamora".

En Movimiento Sumar Castilla y León, "y en el grupo activo de militancia en Zamora, el objetivo político de cara a las próximas elecciones es maximizar las posibilidades de la izquierda transformadora en esta comunidad que tanto necesita reforzar lo social, poner esperanza y futuro en el medio rural, mejorar los servicios públicos y recuperarse demográficamente".

Por eso "la discusión nunca vamos a darla por la composición de las listas o la cuota en las fórmulas. La voluntad de sumar en una confluencia requiere el consenso de las partes, pero la decisión de no restar es individual, y nosotras decidimos no presentar candidatura independiente en la provincia de Zamora".

Trabajamos intensamente, prosigue el comunicado, "en la construcción del programa electoral conjunto, cuyo borrador se dará a conocer en los próximos días y estamos seguras de que, en Zamora, la candidatura liderada por Miguel Ángel Viñas va a defenderlo con todas sus fuerzas.

Las militancias de Izquierda Unida y Movimiento Sumar en Zamora nos sentimos amigas y hermanas, y participaremos juntas en la campaña que viene con ilusión y compromiso.