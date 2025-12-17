Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía en Navidad en ZamoraNieve en SanabriaBanco malo en ZamoraDespedida de Ana Sánchez en las CortesLotería de Navidad 2025 en Zamora
instagramlinkedin

Sumar no presentará candidatura en Zamora y apoyará a Viñas, de IU

La formación que dirige Charo Fernández quiere evitar que se fragmente el voto de izquierda

Marina Echebarría y Charo Fernández Campos (derecha) co-coordinadoras autonómicas de Sumar.

Marina Echebarría y Charo Fernández Campos (derecha) co-coordinadoras autonómicas de Sumar. / Miriam Chacón ICAL / Agencia ICAL

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Ante la comunicación, por parte de Izquierda Unida Zamora, de su intención de acudir en solitario a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León, Sumar ha anunciado que renuncia a presentar una candidatura propia, con el fin de evitar la fragmentación del voto de la izquierda y apoyará la de Miguel Ángel Viñas, de IU.

En un comunicado, Sumar explica que "desde que comenzaron las conversaciones entre Izquierda Unida Castilla y León, Movimiento Sumar Castilla y León y Verdes Equo Castilla y León, para concurrir conjuntamente a los próximos comicios autonómicos, siempre ha estado sobre la mesa la preferencia de Izquierda Unida Zamora por mantenerse al margen de coaliciones o confluencias". En esas conversaciones "ha participado desde el principio, nuestra coordinadora general autonómica, Charo Fernández Campos, que es también referente provincial en Zamora".

En Movimiento Sumar Castilla y León, "y en el grupo activo de militancia en Zamora, el objetivo político de cara a las próximas elecciones es maximizar las posibilidades de la izquierda transformadora en esta comunidad que tanto necesita reforzar lo social, poner esperanza y futuro en el medio rural, mejorar los servicios públicos y recuperarse demográficamente".

Por eso "la discusión nunca vamos a darla por la composición de las listas o la cuota en las fórmulas. La voluntad de sumar en una confluencia requiere el consenso de las partes, pero la decisión de no restar es individual, y nosotras decidimos no presentar candidatura independiente en la provincia de Zamora".

Trabajamos intensamente, prosigue el comunicado, "en la construcción del programa electoral conjunto, cuyo borrador se dará a conocer en los próximos días y estamos seguras de que, en Zamora, la candidatura liderada por Miguel Ángel Viñas va a defenderlo con todas sus fuerzas.

Noticias relacionadas y más

Las militancias de Izquierda Unida y Movimiento Sumar en Zamora nos sentimos amigas y hermanas, y participaremos juntas en la campaña que viene con ilusión y compromiso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents