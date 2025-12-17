Las sillas vacías en las mesas de Navidad de los zamoranos

La encuesta deja una conclusión clara y compartida: la Navidad es tiempo de memoria. Cuando las luces se encienden y las mesas se preparan, las ausencias pesan en muchos banquetes zamoranos. Padres, tíos, abuelos, hermanos o amigos íntimos aparecen en los recuerdos con una intensidad especial en estas fechas, si bien las falta son perceptibles todo el año.

“Es cuando más se nota”, repiten muchos. "En una silla que ya no se ocupa, en una receta que nadie cocina igual, en una frase que siempre decía alguien...". Y es que la Navidad no solo reúne a quienes están, también a los que faltan.

Le hemos preguntado a los zamoranos a quiénes echan más de menos en las fechas que se avecinan y las respuestas son evidentes: "A los seres queridos que ya no están".

¿A QUIÉNES ECHAN EN FALTA LOS ZAMORANOS EN NAVIDAD? "Me acuerdo de todos los que se sentaban en esa mesa tan grande en casa de los abuelos... se fueron casi todos, pero espero que se sigan reuniendo allá donde estén, que sean felices y sepan que aquí los seguimos amando".

"Recuerdo a todos y cada uno de los que faltan porque tienen un rincón en mi corazón pero, sobre todo, a mis padres".

"Me acuerdo de mis padres todo el año pero en Navidad duele más"

"El síndrome de la silla vacía... en mi caso ya son demasiadas".

"Un fuerte abrazo para todos los que sentís esa ausencia cada día, sobre todo, en Navidad"

En Zamora, una ciudad donde los vínculos familiares y personales siguen teniendo un peso profundo, estas evocaciones se viven con especial recogimiento. No hay estridencias ni grandes gestos: hay memoria, respeto y una forma serena de mantener presentes a los que dejaron huella. Porque, para muchos, la Navidad también es eso: recordar a los nuestros y seguir haciéndoles sitio, aunque ya no estén.