Sanabria podría recuperar una parada de tren de la mañana a las 8.45

Sanabriapodría recuperar un tren de mañana, concretamente una parada a las 8.45 horas de un tren con destino a Zamora y Madrid.

El presidente de la Asociación Viajeros Jodidos Sanabria AV, José Rodríguez, asegura tener fundadas razones para pensar que Renfe está barajando poner un Alvia con parada en Sanabria a las 8,45 horas, posiblemente entre los meses de febrero y marzo.

La prensa gallega, por su parte, también apunta a este tren de las 8,45 con parada en Sanabria, pero asegura que sería el primero de la mañana desde Vigo.

Según esta explicación, Renfe estaría, como dijo el ministro, pensando cómo mejorar la comunicación de Lugo con Madrid. La idea sería poner una lanzadera de Lugo a Orense, un tren de media distancia que salía de la primera capital gallega a las 5.40 horas, que pararía en Sarria y Monforte de Lemos. El objetivo es que los viajeros de estos lugares enlazaran, en Orense con el tren de alta velocidad de las 7.26 horas, el que viene de Vigo y llegar a Madrid en torno a las 10.00 o las 10.15 horas.

Este tren llega a Madrid ahora mismo a las 9.50 horas, pero si se incorpora alguna parada intermedia, como la de Sanabria, llegaría a Madrid poco después de las diez de la mañana.

Sería la forma de dar servicio a viajeros que en estos momentos no disponen de un tren de primera hora para llegar a Madrid, ni desde Lugo ni desde Sanabria. Un tren, este de primera hora de Vigo que al parecer, suele circular con muchas plazas libres.

Esta versión cuadraría con las últimas declaraciones del ministro Puente que vinculaba la parada en Sanabria con los reajustes en Lugo, aunque lo cierto es que no hay nada oficial. El anuncio, dijo Puente, "en breve".