La reserva de aparcamientos en Zamora vuelve a desatar la polémica: "No entiendo como hay gente..."

Las obras de humanización están a punto de concluir en Zamora, al menos en cuanto a la fase que comprende las avenidas Requejo, Galicia y Cardenal Cisneros. Aun así, está claro que la ciudad no cesa en su renovación prácticamente integral, con labores de mejora en diversos puntos de la ciudad durante momentos puntuales. Unos trabajos que obligan a destinar plazas de aparcamiento para la agilización de los mismos y evitar así un sinfín de problemas que se generarían con el paso de los días. Sin embargo, esta reserva de zonas para colocar material de obra o vehículos propios de los trabajadores generan también quebraderos de cabeza.

Una vez más, los grupos zamoranos de redes sociales se han convertido en lugar de denuncia para esta problemática. Uno de los usuarios adjunta dos imágenes en las que una grúa retira un coche de una zona reservada y señalizada para la ocasión. Sobre esto, explica que "esa señal de que no se podía aparcar, ayer no estaba", además de explicar que "por si no se ve, hay que fijarse que está detrás de la grúa". Su queja prosigue con resignación, explicando que no entiende "como hay gente que tienen privilegios de reservarse sitio, ya que ese sitio lo han usado personas de la empresa de las obras" acometidas en Cardenal Cisneros.

Este incidente se produce en la parte final de la vía de servicio que va desde el cruce con la avenida Requejo y desemboca en la nueva rotonda de las Tres Cruces, donde el usuario destaca que "ya no hay obras". Las respuestas a sus quejas no se han hecho esperar, con otros vecinos explicando como se actúa en estos casos. En uno de los comentarios, comentan que "los vehículos estacionados previamente a la colocación de los indicativos son trasladados a otros puntos sin sanción alguna", señalando igualmente que "apuntan las matrículas" para evitar que haya usuarios que no cumplan con la prohibición temporal de estacionamiento.

Respuesta municipal

El comentario original contaba también con una alusión directa a David Gago, teniente alcalde del Ayuntamiento de Zamora, que también ha aprovechado este espacio para dar una respuesta a uno de los vecinos capitalinos. Siguiendo con la idea expuesta por otros usuarios, ha explicado que "si esas señales se ponen por alguna cuestión sin previo aviso (puede ser una necesidad urgente) los coches se retiran sin coste ni multa". En cuanto a las motivaciones para este hecho concreto, ha reconocido que "ahora mismo no se la causa por la que ese sitio está reservado, pero evidentemente tendrá su lógica", dando así por zanjada la discusión.