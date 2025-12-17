Óscar Puente anuncia la renovación de los abonos del AVE de Zamora

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que se van a renovar los abonos Avant y AVE, como los que utilizan los viajeros recurrentes entre Zamora y Madrid, durante el próximo año. Salía así al paso el miembro del Ejecutivo de las dudas que levantó el anuncio de la puesta en marcha de un abono de 60 euros para viajar en autobuses, trenes de media distancia y cercanías, realizado por el presidente Pedro Sánchez, y que se materializará en el último consejo de ministros del año.

Puente señaló, en el transcurso de una intervención en los medios de comunicación que los actuales abonos de todo tipo seguirán vigentes el año que viene, en una intervención que tenía como objetivo aclarar dudas y calmar ánimos en relación con los nuevos abonos por si fueran un sustituto de los actuales.

Sesión de la Mesa Sectorial de Trabajo sobre los Servicios Ferroviarios / Victor Garrido / LZA

"Los descuentos de los distintos títulos de transporte que están en vigor en este momento se prorrogan, es decir, van a seguir estando en vigor el año que viene. Por tanto éste (se refiere al nuevo abono de 60 euros), es un producto a más de lo que ya hay. El resto de descuentos siguen intactos", dijo textualmente el ministro.

Esta preocupación, sobre todo por parte de los viajeros recurrentes, era inicialmente el punto principal de debate en la nueva reunión de la Mesa Sectorial de Trabajo sobre los Servicios Ferroviarios convocada en el Ayuntamiento de Zamora.

Propuesta

Se llevo, en concreto, a este foro, la propuesta de la Asociación de Usuarios Ave Zamora-Madrid para solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados la prórroga de las ayudas al abono recurrente de viajeros para el año 2026.

Los viajeros argumentan que "con motivo de la aprobación de presupuestos, es el momento de reivindicar lo que llevamos haciendo desde 2021: un abono laboral para viajeros recurrentes, con blindaje temporal y económico. Por ello, solicitamos al Ayuntamiento de Zamora la colaboración en una competencia que, si bien es de connivencia autonómico-central, mejora la vida de su ciudadanía. En un escenario de desconexión territorial y falta de oportunidades como el nuestro, el tren se vuelve la única solución de progreso a largo-medio plazo. De ahí que invoquemos su compromiso institucional y político".

Efectivamente, son varios los factores que intervienen para que el tren pueda convertirse en una opción para atraer población a Zamora, de tal forma que haya gente trabajando en Madrid que prefiera residir en la capital y provincia. Una de ellas es que haya frecuencias de trenes adecuadas, con la máxima puntualidad posible, y otra que se pueda viajar a un precio razonable. Con esas premisas Zamora tiene mucho que ofrecer, ya que dispone de vivienda más asequible que en Madrid y un tamaño más humano.

Un foro de estas características sirve también para plantear otras cuestiones básicas en torno al futuro ferroviario de la capital y provincia, como por ejemplo la puesta en marcha del tren madrugador, que permita a los trabajadores llegar con mayor holgura a Madrid.

También la sempiterna petición de la recuperación de las paradas del AVE en la estación de Sanabria AV, insistentemente denegada por Renfe y el Ministerio de Transportes, aunque ahora con una pequeña grieta abierta a la esperanza tras la promesa del ministro Óscar Puente, aunque se barrunta que no colmará todas las expectativas de la provincia.