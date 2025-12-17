Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gasto medio en Lotería de Navidad en Zamora alcanzará los 110,49 euros según estimaciones oficiales

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con su peso en Zamora, refleja la arraigada costumbre de adquirir décimos, ya sea individualmente o en participaciones compartidas

Marina García

La Lotería de Navidad volverá a tener un peso destacado en Zamora durante la campaña de 2025. Loterías y Apuestas del Estadoha consignado para Castilla y León un total de 289,6 millones de euros en billetes del Sorteo Extraordinario, una cifra que supera en 8,4 millones la del año pasado y que anticipa una intensa actividad en las administraciones zamoranas.

Según las estimaciones oficiales, el gasto medio por habitante en la Comunidad alcanzará los 121,8 euros, un dato que refleja la fidelidad de los zamoranos a uno de los sorteos más tradicionales del calendario. En la provincia zamorana, la compra de décimos continúa siendo una costumbre muy arraigada, tanto a nivel individual como en participaciones compartidas entre familias, asociaciones y centros de trabajo, donde se estima un gasto medio de 110,49 euros.

Las administraciones de lotería de Zamora afrontan estas semanas con optimismo, a la espera de un repunte de ventas conforme se acerquen las fechas navideñas. El aumento de la consignación autonómica apunta a una mayor disponibilidad de décimos y a la confianza en el público.

