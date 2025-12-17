El gasto medio en Lotería de Navidad en Zamora alcanzará los 110,49 euros según estimaciones oficiales
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con su peso en Zamora, refleja la arraigada costumbre de adquirir décimos, ya sea individualmente o en participaciones compartidas
La Lotería de Navidad volverá a tener un peso destacado en Zamora durante la campaña de 2025. Loterías y Apuestas del Estadoha consignado para Castilla y León un total de 289,6 millones de euros en billetes del Sorteo Extraordinario, una cifra que supera en 8,4 millones la del año pasado y que anticipa una intensa actividad en las administraciones zamoranas.
Según las estimaciones oficiales, el gasto medio por habitante en la Comunidad alcanzará los 121,8 euros, un dato que refleja la fidelidad de los zamoranos a uno de los sorteos más tradicionales del calendario. En la provincia zamorana, la compra de décimos continúa siendo una costumbre muy arraigada, tanto a nivel individual como en participaciones compartidas entre familias, asociaciones y centros de trabajo, donde se estima un gasto medio de 110,49 euros.
Las administraciones de lotería de Zamora afrontan estas semanas con optimismo, a la espera de un repunte de ventas conforme se acerquen las fechas navideñas. El aumento de la consignación autonómica apunta a una mayor disponibilidad de décimos y a la confianza en el público.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
- Tercer arresto del menor fugado que apuñaló a un joven en un piso turístico de la Plaza Mayor de Zamora