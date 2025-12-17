El coste de la nueva residencia de la Junta de Zamora sube a 20,33 millones

La gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha autorizado un modificado del proyecto de las obras de construcción de la nueva residencia de mayores que sustituirá a la de los Tres Árboles por el que se eleva su presupuesto a un total de 20.332.786,54 euros, IVA incluido.

Eso supone un coste añadido de 225.000 euros adicionales que se han autorizado este martes con el fin de realizar adaptaciones de la instalación a los nuevos requerimientos del servicio de informática, según han informado fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Se trata de la segunda modificación presupuestaria una vez iniciadas las obras, ya que en diciembre el año pasado también se aprobó otra, en aquella ocasión por valor de más de 750.000 euros, con el fin de adaptar el edificio a la nueva reglamentación que regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas de hormigón-acero de cara a la prevención de incendios.

En total el sobrecoste entre las dos modificaciones asciende a cerca de un millón de euros.

La nueva residencia sustituye a la actual de los Tres Árboles y se construye junto al centro integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora con financiación europea, lo que ha llevado a acelerar el ritmo de los trabajos en las últimas semanas para cumplir con los plazos establecidos.