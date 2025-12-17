El barrio zamorano de La Alberca tiene nuevo parque infantil
El espacio dispone de pérgolas para tener sombra el verano, elementos que se instalarán también en otros parques de la ciudad
La Alberca cuenta con nuevo parque infantil tras la actuación realizada en un terreno municipal situado en las proximidades de la pista deportiva y el colegio del barrio. El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha explicado que este proyecto surgió de la colaboración municipal con la Asociación de Vecinos “para recuperar una parcela municipal degradada y dotarla de un uso demandado por la comunidad”, con una inversión que ha rondado los sesenta mil euros.
El parque se articula en dos ámbitos diferenciados: una zona de juego infantil ubicada hacia el paseo de Higueras, equipada con juegos nuevos, y una zona estancial de esparcimiento bajo pérgolas de madera, acondicionada con mesas de polietileno y bancos de colores.
Además, se han acometido trabajos de mejora integral: aporte de arena, instalación de fuentes de agua potable y saneamiento del resto de la parcela. Todo ello se complementa con la plantación de diferentes especies de arbolado y arbustos, completando así la recuperación ambiental del espacio y su funcionalidad para el uso vecinal.
Novo ha señalado que, tomando el Parque de la Alberca como referencia, “se establece una estrategia municipal para potenciar pérgolas en parques infantiles, resolviendo la carencia de sombra en aquellos que carecen de elementos de protección”. En este sentido, el responsable municipal señala que durante el próximo 2026 se redactarán diez proyectos de renovación integral de parques infantiles en toda la ciudad y, adicionalmente, un décimo proyecto específico para la instalación de pérgolas similares en numerosos parques.
Un proyecto aparte es, también la remodelación del estanque de La Marina, para el que "ya tenemos partida presupuestaria" y los servicios municipales se van a poner con el proyecto junto con la fuente pequeña de San Martín, que es la única que nos quedaría de ese paseo.
