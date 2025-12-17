75 policías nacionales vigilan comercios y establecimientos de ocios hasta enero de 2026

La Comisaría de Zamora pone en marcha un dispositivo especial de 75 policías nacionales durante estas fiestas de Navidad, desde el 21 de enero de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, para prevenir robos en comercios, un refuerzo de vigilancia al que se suma la visita a los distintos locales para informar e invitar a que se denuncie cualquier incidente de ese tipo, como pequeños hurtos e intentos que puedan detectarse, lo que puede dar pistas en las investigaciones de estos delitos, ha explicado el subdelegado del Gobierno, el socialista Ángel Blanco García, en la presentación de la Campaña de Comercio Seguro y del Plan de Ocio en establecimientos para prevenir el consumo de alcohol y drogas.

El aumento de población que experimenta la capital y la provincia durante estas fechas explican este incremento de presencia de policías nacionales uniformados y de paisano por las calles de la capital zamorana y, de forma especial, en las zonas comerciales, donde se produce un acopio de mercancía en sus almacenes para afrontar el mayor número de ventas en estas fechas y la unidad especial de agentes nacionales pretende impedir los robos mediante butrones u otras técnicas, ha concretado el subdelegado.

Los lugares de ocio, especialmente en horario nocturno, donde las aglomeraciones de personas son mayores serán otros de los puntos a vigilar de forma especial, ha manifestado Ángel Blanco al tiempo que agradecía el trabajo de Guardia Civil y policías locales en la provincia y la capital, además de hacer hincapié en la coordinación para mantener segura a la ciudadanía y alejar a la delincuencia.

Un año más, el operativo que se coordina con la Policía Municipal y Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, con la Guardia Civil, Protección Civil y Junta de Castilla y León se ha concretado en la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana reunida esta mañana en la sede de la Subdelegación para reforzar la presencia policial en las calles de la zona centro, la más comercial, y donde más se concentra la gente, sin descuidar el servicio de vigilancia en la periferia de la capital, en los distintos barrios, ha querido puntualizar Blanco García.

Medios aéreos para controlar el tráfico

El Subsector de Tráfico vigilará los puntos de entrada y salida de la capital, a lo que se sumará el helicóptero de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Zamora en coordinación con la Unidad de Medios Aéreas (UMA) por carreteras con el único objetivo de "tener unas fiestas normales, aunque en ocho años que llevo al frente de la Sudelegación nunca ha habido un problema importante", ha declarad el responsable institucional.

El refuerzo de vigilancia que tenido una primera fase desde el 21 al 30 de noviembre y una segunda que se extiende desde el 1 de diciembre de este 2025 al 11 de enero de 2026 se inscribe en el Plan del Gobierno para prevenir hurtos y robos con fuerza en las cosas e intimidación a las personas; para identificar a personas que cometen esas infracciones; y para mantener un contacto directo con las personas, asesorar en la prevención y autoprotección a los comerciantes y ciudadanos, atención especial que han agradecido desde AZECO, Ruperto Prieto Corpas, y la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira Román, cuyos presidentes han participado en la reunión de trabajo y agradecido la actividad policial.

El subdelegado ha querido lanzar una advertencia sobre el peligro de las estafas informáticas que los ciberdelincuentes perpetran con engaños a los dueños o responsables de comercios, necesaria ante el aumento en un 24% de este tipo de delitos en los nueve primeros meses de 2025, cuando se han recibido 102 denuncias más que en el mismo periodo del año 2024.

El comisario de Zamora, Guillermo Vara Ferrero, ha justificado el aumento de personal y vigilancia en las fechas de Navidad por todas esas circunstancias para lo que se han entregado carteles informativos en los distintos establecimientos dentro del Plan de Comercio Seguro y ha vuelto a reiterar la importancia decisiva de denunciar los delitos de hurto y robo, así como los intentos, por ser esencial para la investigación policial de estos hechos.