313 mujeres bajo protección policial como víctimas de violencia de género: 120, en la capital

Zamora bate el récord de mujeres víctimas de violencia de género bajo protección policial desde que se aplica el sistema VioGén, 313 denunciantes, cinco en riesgo alto y uno en riesgo extremo, mientras que 120 de esas maltratadas residen en la capital, ha detallado el subdelegado del Gobierno en Zamora, el socialista Ángel Blanco García, quien reitera su frontal rechazo a este grave problema social estructural que la ultraderecha continúa negando con recortes para preservar la integridad física y psicológica, la vida de las ciudadanas que sufren el maltrato a diario.

Esta escalofriante cifra recoge las últimas 20 denuncias que han llegado a la Policía Nacional o la Guardia Civil en estos 17 primeros días del mes de diciembre, lo que viene a suponer una o dos acciones judiciales por día, una estadística que se mantienen en la capital desde que existen estadísticas, desde 2003. Un total de 13 casos se está investigando por la policía y el Juzgado de Violencia de Género por primera vez porque las víctimas han dado el difícil paso de denunciar a sus parejas por agresión por primera vez.

Otros seis de la veintena de denuncias de este mes han acabado en Comisaría por acción directa de la Policía Nacional y otro caso está porque el padre de la mujer que sufría maltrato se encargó de acudir a la autoridad para contar el calvario que estaba viviendo su hija, de acuerdo con los datos facilitados por Blanco García que convocó un minuto de silencio para recordar a las dos últimas mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales, que elevan a 47 los feminicidios registrados desde enero de este año en España.

Los quebrantamientos de medidas cautelares de alejamiento del maltratador respecto de su víctima han sumado seis en estos 17 días del mes; mientras que otros dos violentos machistas han agredido a sus parejas delante de sus hijos menores de edad; seis tienen otras denuncias por violencia de género y tres han puesto en riesgo extremo a sus parejas o esposas, con peligro de que sean asesinadas.