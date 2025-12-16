Ya ha comenzado la cuenta atrás para la Cabalgaza en Zamora. La ciudad se prepara para vivir una tarde marcada por la ilusión y el ambiente festivo con la llegada de la cabalgata de Papá Noel organizada por la empresa zamorana Gaza, que este año vuelve a la ciudad el próximo martes 23 de diciembre. Esta cita con la fantasía se ha convertido en uno de los momentos más especiales de los días previos a la Navidad y que volverá a reunir a familias enteras y amigos en las calles de la zona centro.

Zamora se prepara para una tarde de fantasía y color con la Cabalgaza

La capital zamorana será, además, el último punto del recorrido de esta cabalgata tan especial puesto que pasará antes en Castilla y León por Valladolid, Palencia, León y Salamanca, llevando su desfile navideño por distintas ciudades de Castilla y León antes de cerrar su itinerario en la ciudad de Zamora.

La Cabalgaza, concebida como una cabalgata para el disfrute de todos los públicos, con especial protagonismo de los niños y niñas que viven con especial emoción la llegada de Papá Noel en la antesala de la Nochebuena, no podía faltar este año.

La del día 23 es para los zamoranos una tarde especial, que vuelve a situar a las calles de la ciudad como escenario de una de las citas más esperadas antes de la Nochebuena. Seis carrozas, música, elementos móviles, espectáculos y numerosos personajes del mundo Disney vestirán la zona centro llamativos colores. Más de trescientos figurantes, entre actores, bailarines y gimnastas desfilarán en este gran pasacalles de Navidad.

El desfile arrancará a partir de las seis y media de la tarde desde la avenida de la Plaza de Toros. Desde allí, la Cabalgaza avanzará por la calle de la Amargura, la avenida Príncipe de Asturias y la calle Santa Clara, continuará por la plaza de Sagasta y finalizará en la Plaza Mayor, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad durante estas fechas.

A lo largo del recorrido, el desfile transforma las calles en un escenario de expectación, miradas atentas y sonrisas, en una tarde en la que la ilusión se convierte en la gran protagonista. No hay mejor forma de comenzar los días grandes de estas fiestas para los niños y niñas ya no solo de la ciudad, sino de numerosos lugares que eligen la ciudad de Zamora para ver el paso de Papá Noel antes de la primera noche mágica de las fiestas de Navidad.

La cabalgata de Papá Noel no deja de sorprender año tras año. Invita a dejarse llevar por el ambiente navideño y a compartir un momento muy especial en pleno centro de la ciudad. El paso del desfile convierte el recorrido en un espacio de encuentro en el que se mezclan la emoción de los más pequeños y el disfrute de quienes acompañan la celebración.

La primera ciudad que ha podido ya vivir la visita de Papá Noel ha sido Valladolid en el la noche de ayer; el lunes llegó a Palencia; el sábado 20 de diciembre, hasta León; y el día 21 de diciembre, la comitiva de Papá Noel promovida por Leche Gaza llegará a Salamanca.