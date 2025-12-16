Zamora necesitaría doblar el número de trabajadores de la construcción

La falta de mano de obra es una de las carencias principales del sector de la construcción, que en Zamora necesitaría doblar el número de trabajadores, actualmente 2.100, según los datos de la Seguridad Socia, además de 1.200 autónomos.

Fueron los datos facilitados por Carmen Álvarez y Lourdes Herreros, respectivamente miembro de la Ejecutiva y secretaria general de Hábitat de Castilla y León, poco antes de la inauguración de la Jornada sobre "La formación y el empleo en el sector del hábitat: edificación, obra civil y obra pública, maderera y forestal", celebrada en La Alhóndiga.

Herreros indicó que en el sector de la construcción en toda Castilla y León, incluso con mayor severidad en Zamora, en la provincia en la que nos encontramos, hay una necesidad acuciante de mano de obra, de mano de obra cualificada también, y no debemos olvidar que, además, las nuevas tecnologías no son el futuro, son el presente. Necesitamos incorporar al sector trabajadores y trabajadoras jóvenes, decir que trabajadores menores de 30 años en el ámbito nacional representan un 10% en el sector, en Castilla y León esto es más acuciante aún, no supera el 9% y en Zamora más aún"

"Siempre es necesario adaptar la formación, una formación no solo para incorporarse al sector, sino para poder promocionar dentro de él y mantenerse en un sector hoy más seguro y más estable, pero poco atractivo, insisto, para las personas jóvenes y menos para las mujeres. Esperamos que en la jornada de hoy saquemos conclusiones que incentiven o motiven mejor a estas personas y también que a nuestra organización nos haga un diagnóstico claro de todas las necesidades que tenemos, tanto en construcción, madera y forestales", señaló Carmen Álvarez.

Entre los factores que alejan a los jóvenes a incorporarse a la construcción hay varios. Los sindicalistas detectan cierta "estigmatización del sector de la construcción continúa. Después de la crisis inmobiliaria sigue estigmatizado el sector de la construcción. No debemos olvidar que es uno de los sectores en donde más siniestralidad se produce y, además, los accidentes, muchos de ellos son mortales, por lo tanto, a la gente joven no le resulta atractivo".

Por otra parte, "la demanda de personas trabajadoras tampoco se adapta a las necesidades de las nuevas formas de construcción, con las nuevas tecnologías y, teniendo un convenio colectivo, recientemente cerrado para dos años los incrementos salariales, hoy todo lo que se percibe es en A. En otros tiempos no todo era así".

Lourdes Herrero explica que "es un buen convenio, no solo por los incrementos pactados. Para el año 2026, en definitiva, es un 3,9, un 3,5 que va directamente a tablas salariales y un 0,4 al plan sectorial. Es el único plan de jubilación sectorial que existe en nuestro país, el del sector de la construcción".

En Zamora actualmente hay dados de alta por encima de los 2.100 trabajadores en este sector y, si hacemos una comparativa, 2.100 dados de alta en el régimen general y hay más de 1.200 autónomos. ¿Cuál es el problema que tenemos no solo en Zamora, en Castilla y León? Que estamos hablando de micropymes. Estas micropymes necesitan adaptarse, como decía antes, a las nuevas formas de construcción y a las nuevas tecnologías".

Carmen Álvarez que el hábitat más que un sector de actividad "es una cadena de valor, porque dentro del sector del hábitat entra tanto todo lo que tiene que ver con el ámbito forestal, y hay incluida incluso la parte de prevención de incendios forestales, que es un tema también muy candente este año en Castilla y León. Y luego, además, está todo lo que tiene que ver con la construcción y con las nuevas tendencias en la construcción, un sector muy importante y un sector muy maduro, y también está todo lo que tiene que ver con el sector de la madera".

Es un sector, este último, que ha tenido una importancia en Castilla y León mucho mayor durante mucho tiempo y que ahora es un sector en cierto declive, aunque también el sector de la madera tiene muchas relaciones con la construcción y también mucha proyección de futuro posible con el sector de la construcción. Lo que hacemos con este estudio es analizar cómo es el empleo en todos estos sectores, con toda la complejidad que esto tiene, porque son sectores muy diversos, pero ver cómo es el empleo en esos sectores y cómo son las exigencias de formación en esos sectores y cómo está la oferta de formación también que hay para formar profesionales en todos estos sectores".