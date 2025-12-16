Vuelve a Zamora el tobogán de hielo navideño: comprar en la ciudad da derecho a un descenso gratis

Fue un elemento de diversión tanto para niños como adultos en las fiestas navideñas del pasado año y, debido a su éxito, este año vuelve por Navidad el tobogán de hielo de Zamora. Ya se ha instalado en la plaza de Claudio Moyano y es a partir de este jueves día 18 de diciembre cuando se abre al público, hasta el día 5 de enero de 2026, con descensos gratuitos para todos los compradores del comercio local zamorano.

La iniciativa, presentada este martes, está promovida por el Ayuntamiento de Zamora y la asociación de comerciantes Azeco, en colaboración con la Biblioteca Pública de Zamora, en la que se desarrollarán talleres infantiles gratuitos como actividad paralela a las bajadas por el tobogán.

Al igual que el año pasado, el descenso sobre hielo es gratuito mostrando un tique de compra de cualquier importe realizada en comercios de la ciudad. Además, los clientes de los establecimientos adheridos a la campaña de "rascas" del comercio local que también arranca este jueves pueden tener como premio bajadas extras gratuitas, ya que a la del tique de compra pueden sumar la del "rasca".

Presentación de las actividades y el tobogán de Navidad. / José Luis Fernández

El tobogán funcionará en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas todos los días, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, que no abrirá, y el 24 y el 31 de diciembre, que por la tarde cerrará a las 18.30 horas, según la información facilitada por el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Horarios

De forma paralela habrá talleres infantiles para los que los participantes pueden inscribirse el mismo día en el propio tobogán, todos los días a las 12.30 y 13.30 horas por las mañanas y a las 17.45 horas, 18.45, 19.45 y 20.45 horas por las tardes. Los talleres se desarrollarán en la Biblioteca Pública de Zamora, situada junto al tobogán o, algunos de ellos y los días que cierre, en la calle.

Tanto el edil de Promoción Económica como el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, han constatado el éxito de la iniciativa el pasado año, cuando "estuvo permanentemente entrando gente y funcionando", tanto niños como mayores.