Una sola empresa opta a la obra de los juzgados de Zamora
La oferta asciende a 244.000 euros, sin impuestos
La empresa gallega Meraki C.R. ha presentado la única oferta que el Ministerio de Justicia ha recibido para realizar las obras de reforma de los juzgados de la capital. La oferta tiene un importe de 244.823 euros, solo mil euros más baja que el presupuesto de licitación.
Se trata de la ejecución de cinco actuaciones de pequeña cuantía en el edificio judicial, una de ellas para acondicionar la entrada por la calle del Riego y el acceso a la zona del Instituto de Medicina legal. También se va a adaptar un piso sin uso para ubicar un juzgado de lo Social, la adaptación de la zona del Colegio de Abogados para biblioteca, con el fin de habilitar el espacio que ésta ocupaba para una nueva sala de vistas. Por último, se va a habilitar una oficina de atención a las víctimas.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora