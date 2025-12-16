Una sola empresa opta a la obra de los juzgados de Zamora

La empresa gallega Meraki C.R. ha presentado la única oferta que el Ministerio de Justicia ha recibido para realizar las obras de reforma de los juzgados de la capital. La oferta tiene un importe de 244.823 euros, solo mil euros más baja que el presupuesto de licitación.

Se trata de la ejecución de cinco actuaciones de pequeña cuantía en el edificio judicial, una de ellas para acondicionar la entrada por la calle del Riego y el acceso a la zona del Instituto de Medicina legal. También se va a adaptar un piso sin uso para ubicar un juzgado de lo Social, la adaptación de la zona del Colegio de Abogados para biblioteca, con el fin de habilitar el espacio que ésta ocupaba para una nueva sala de vistas. Por último, se va a habilitar una oficina de atención a las víctimas.