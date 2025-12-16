Los secretos del torrezno de Soria, en la Escuela de Hostelería de Zamora

El Torrezno de Soria fue protagonista gastronómico este martes en Zamora gracias a una sesión de cocina en vivo a la que asistieron una treintena de alumnos de la Escueal de Hostelería del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ciudad de Zamora. En ese centro docente se ha presentado la forma más adecuada de cocinar y realizar un buen Torrezno de Soria y cómo incluirlo en distintos platos y maridajes.

El cocinero soriano Juan Carlos Benito, de Grumer catering, que es uno de los maestros de cocina con mayor conocimiento en el Torrezno de Soria, como ha demostrado en varias ediciones de Madrid Fusión, ofreció esa lección magistral a los estudiantes de hostelería de Zamora. Entre otros aspectos, explicó cuál es la forma más correcta de elaborar el producto y preparó hasta siete platos diferentes con torrezno soriano, desde el tradicional hasta las almitas de torreznos, también denominadas virutas de matanza, a platos más sofisticados como un Tataki de Torrezno de Soria con higo y rúcula; un torrezno confitado con crema de yuzu y su corteza, una desestructuración del Torrezno en Copa, una Vichyssoise de Torrezno de Soria con aceite de cítricos y una deconstrucción del Torrezno que Juan Carlos Benito denomina Torrezno 2.0.

Siete formas diferentes de trabajar en la cocina éste clásico y tradicional producto soriano. Tras esas elaboraciones se realizó una degustación y un breve coloquio entre los asistentes sobre este producto en el que se abordaron las virtudes, técnicas de cocinado, posibles transformaciones innovadoras y su valor nutritivo. Una forma de poner en valor un producto que forma parte de la tradición gastronómica castellanoleonesa y que ofrecen restaurantes de estrella Michelín.