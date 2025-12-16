Ruta de belenes, miradas distintas sobre el mismo relato en Zamora

Zamora vive la Navidad entre escenas detenidas en el tiempo. La ciudad y la provincia vuelven a desplegar un mapa de nacimientos en el que se muestran diferentes modos de contar el misterio. Son días en los que las puertas de museos, iglesias y sedes cofrades se abren para invitar al visitante a un recorrido en el que no falta creatividad para contar un relato tradicional. Los diferentes nacimientos hacen posible una peregrinación cultural, en el que miradas distintas sobre un mismo relato se muestran al público.

Vamos a recorrer algunos de estos belenes en esta ruta, pero son muchos más los que se pueden visitar en Zamora capital y el resto de la provincia. En este recorrido no puede faltar la visita al belén monumental de la Diputación, instalado en la Iglesia de la Encarnación, que reúne más de 200 figuras de estilo hebreo elaboradas por José Luis Mayo Lebrija y casi cien metros cuadrados de escenografía. Bajo el título "El Belén. Arte, técnica y tradición", el montaje de La Morana ha sido elegido para ilustrar la postal navideña de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otro de los lugares más emblemáticos en la ruta e belenes a visitar es el Museo Etnográfico de Castilla y León. Este año ofrece dos propuestas. En el espacio de Corral Pintado brilla "Al hilo de la Navidad", un belén tejido íntegramente en ganchillo, donde cada figura nace del cuidado de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente. La instalación ha optado por su formato en pirámide de Adviento. Todo el conjunto gira lentamente. Y en la sala permanente del museo espera "Los Belenes del portal", cinco interpretaciones firmadas por autores zamoranos que revelan estilos y sensibilidades distintas. La asociación muestra la mirada personal de cada autor.

Belén en la iglesia de la Magdalena. / Alba Prieto

Otro espacio ineludible de esta ruta por los belenes en Zamora es la Iglesia de la Magdalena, que acoge un año más el escenario del belén del Ayuntamiento de Zamora. La Morana presenta un nacimiento clásico, elaborado con figuras de Olot y la recreación de una noche en belén, envuelta en la atmósfera helada de la cencellada. La iluminación nocturna refuerza la sensación de estar ante una postal viva.

Este año se incorpora a la ruta el belén en formato "pop up" que se instalará en la Sala de Exposiciones de La Alhóndiga, inspirado en el célebre belén Napolitano del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Otros belenes son el de la Cofradía de Nuestra Madre "Paz y bien", un belén abierto al público en la sede de la hermandad; o el belén Solidario con piezas de Playmobil Diego López Hernández, en la sede de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Otros belenes por la provincia

La ruta de belenes continúa fuera de la capital zamorana y se adentra en una provincia donde cada pueblo aporta su propia lectura del relato navideño, gracias a la colaboración de la participación de numerosas manos anónimas.

Algunas de las propuestas que recorren las localidades de la provincia son las siguientes: en Castronuevo de los Arcos, la tradición toma forma entre ovillos de lana. Allí, un belén íntegramente tejido en ganchillo se ha convertido en uno de los mayores conjuntos artesanales de este tipo en el mundo. Más de mil figuras, fruto de incontables horas de trabajo de las tejedoras locales, componen el montaje que este invierno incorpora tres nuevas estampas impulsadas desde el propio consistorio.

La Navidad se teje en Castronuevo de los Arcos / Cedida

En Tábara, la Navidad se vive en movimiento. Los días 27 y 28 de diciembre, en la calle Vistahermosa, más de setenta vecinos se transforman en personajes bíblicos para recrear la Judea del siglo I. El Belén Viviente convierte el casco urbano en un escenario que invita a vecinos y visitantes a viajar en el tiempo.

También Benavente suma su propia mirada. El belén instalado en la sala oriental de Casa Solita reúne figuras artesanales cedidas por la Fundación Educa. Mientras que en Revellinos, es digno de ver el belén artesanal que Luis León lleva creando desde hace 55 años y no deja de sorprender al visitante. Estos son algunos de los montajes que se muestran estos días.