Los Reyes Magos llegarán con 300 figurantes a Zamora

La Cabalgata de los Reyes Magos de Zamora llegará a la ciudad con un séquito de unos trescientos figurantes, entre los que habrá músicos y animadores de calle que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles del centro de Zamora.

En el cortejo irán también dos carrozas de fantasía abriendo el desfile a las que seguirán las tres en las que irán, cada uno en su trono, los Reyes Magos, según la disposición del desfile programada por el Ayuntamiento. El Consistorio, que acaba de cerrar los trámites administrativos de la Cabalgata de hace casi un año, sigue en estos momentos pendiente de adjudicar la organización del desfile del próximo día 5.

Como otros años, el desfile transcurrirá por las calles del centro de la ciudad para finalizar en la Plaza Mayor, con el recibimiento de Sus Majestades por parte del alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

El cortejo estará encabezado por una banda de música, para proseguir después con grupos de animación e intercalarse, entre carroza y carroza, grupos musicales, animadores y pasacalles. Como en años anteriores, en vez de tirar caramelos, los ayudantes de los Reyes Magos darán piruletas en mano a las niñas y niños que se acerquen a presenciar el desfile la tarde del 5 de enero de 2026. Se trata además de piruletas sin gluten, para que puedan disfrutarlas también los intolerantes a esa proteína.

Capitonis Durii

De cara a la preparación de la llegada de los Reyes Magos, la asociación cultural Capitonis Durii ha organizado, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, un taller infantil de confección de disfraces para el cortejo. El taller está dirigido a escolares de entre 9 y 16 años y se desarrolla durante seis jornadas, los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

El taller se impartirá en la sede de Capitonis Durii, ubicada en la antigua estación de autobuses, junto al actual parque de bomberos de la ciudad, en la calle Condes de Alba y Aliste.

Las niñas y los niños que deseen participar en este taller pueden apuntarse en él a través de la web municipal de inscripciones lineazamoraapuntame.com, donde aún hay plazas disponibles.

Tobogán de hielo

En esa web municipal se pueden además formular las inscripciones para otros talleres municipales organizados de cara a la Navidad. Este año, como en 2025, entre las atracciones infantiles figura un tobogán de hielo cuyo disfrute está asociado a las compras en el comercio local.