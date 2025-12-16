La Policía Municipal de Zamora adquiere las cámaras para el nuevo cuartel: equipos y plazos del contrato

El Ayuntamiento de Zamora continúa avanzando en los trámites para el traslado de la comisaría de la Policía Municipal al nuevo cuartel ubicado en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey. A la vez que acomete los últimos trabajos, el Consistorio avanza en el equipamiento de las instalaciones en las que también se ubicará el archivo municipal.

Lo último que ha licitado ha sido el sistema de videovigilancia, megafonía y otros equipos de imagen y sonido de las instalaciones. Se han sacado a contratación por un importe de 94.501 euros, IVA incluido, y el plazo para presentar ofertas está abierto hasta el próximo jueves día 18, ya que se trata de un procedimiento restringido para invitados a la licitación. De esta forma, este mismo viernes se podrá abrir el sobre de ofertas económicas, lo que permitirá acelerar la adjudicación.

Una vez formalizada, la empresa tendrá treinta días de plazo para suministrar los equipos.

Dos lotes

Por una parte, en un lote se incluyen sistemas de proyección de vídeo, de megafonía y sonido ambiente, monitores, pantallas y pizarras interactivas y vídeo reproductores y grabadores.

En un segundo lote se licitan las videocámaras digitales y las cámaras fotográficas. El adjudicatario deberá garantizar el funcionamiento de los equipos durante un plazo de tres años, en los que estarán en garantía.

Además, deberá asegurar durante un periodo no inferior a diez años el mantenimiento y el suministro de toda clase de piezas de repuesto.