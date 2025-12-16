sucesos en Zamora
Piden un año de cárcel a un acusado de maltrato por estar en un pub con su exnovia y quebrantar el alejamiento
S. A.
La Policía Nacional vio al joven denunciado por violencia de género a la puerta de un pub de la capital e instantes después se lo encontró con la presunta víctima a pesar de que el hombre tiene una orden de alejamiento vigente, lo que le puede costar un año de cárcel. Los policías manifestaron en el juicio del Juzgado de lo Penal que "trataron de zafarse de nosotros al vernos y se dividieron cuando les hemos llamado la atención".
El acusado de maltrato y su presunta víctima salían del establecimiento con una amiga de ella y con el novio de ésta, con el que el procesado se metió por una calle, mientras la denunciante hacía lo propio con su amiga. "Él nos dijo que están enamorados y que quieren estar juntos", indicó uno de los policías durante el juicio celebrado ayer.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora