Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planta de biometano en El Cubo del VinoPobreza en Zamora: CáritasCabalgata de los Reyes Magos en ZamoraForo Impulsa
instagramlinkedin

Nuevos cortes por las obras de humanización en Cardenal Cisneros

El próximo jueves 18 de diciembre se realizarán los cortes de tráfico

Mapa de los cortes previstos

Mapa de los cortes previstos

Vanessa Remesal

La Avenida Cardenal Cisneros lleva meses siendo uno de los focos de las obras de humanización que se están sucediendo por toda la ciudad.

Para finalizar los trabajos de renovación del colector, en esta arteria central de la ciudad, se van a realizar cortes de tráfico el próximo jueves 18 de diciembre.

El corte de tráfico va a afectar al tramo entre la glorieta con la calle Arapiles y la glorieta con la calle Magallanes.

Noticias relacionadas y más

Durante los trabajos, se van a habilitar y señalizar los itinerarios alternativos y desde el Ayuntamiento instan a los conductores a prestar atención a las indicaciones de tráfico y a los desvíos alternativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
  2. El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
  3. ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
  4. El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
  5. El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
  6. El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
  7. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
  8. Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora

Vuelve a Zamora el tobogán de hielo navideño: comprar en la ciudad da derecho a un descenso gratis

Vuelve a Zamora el tobogán de hielo navideño: comprar en la ciudad da derecho a un descenso gratis

Muere Miguel Ángel Pérez Gallego, director de El Correo de Zamora a principios de los años 90

Nuevos cortes por las obras de humanización en Cardenal Cisneros

Nuevos cortes por las obras de humanización en Cardenal Cisneros

Juzgados en Zamora tres portugueses por introducir un kilo de cocaína en Las Llamas

Juzgados en Zamora tres portugueses por introducir un kilo de cocaína en Las Llamas

El alza del alquiler de la vivienda obliga a más personas a recurrir a Cáritas en Zamora

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

¿Dónde comprar tu décimo este año? Las administraciones de Zamora que más premios reparten en la Lotería de Navidad

¿Dónde comprar tu décimo este año? Las administraciones de Zamora que más premios reparten en la Lotería de Navidad

Mañana de accidentes en Zamora capital: atropello en Príncipe de Asturias

Tracking Pixel Contents