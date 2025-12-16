Nuevos cortes por las obras de humanización en Cardenal Cisneros
El próximo jueves 18 de diciembre se realizarán los cortes de tráfico
Vanessa Remesal
La Avenida Cardenal Cisneros lleva meses siendo uno de los focos de las obras de humanización que se están sucediendo por toda la ciudad.
Para finalizar los trabajos de renovación del colector, en esta arteria central de la ciudad, se van a realizar cortes de tráfico el próximo jueves 18 de diciembre.
El corte de tráfico va a afectar al tramo entre la glorieta con la calle Arapiles y la glorieta con la calle Magallanes.
Durante los trabajos, se van a habilitar y señalizar los itinerarios alternativos y desde el Ayuntamiento instan a los conductores a prestar atención a las indicaciones de tráfico y a los desvíos alternativos.
