La música en vivo toma las calles, plazas y escenarios por Navidad, en Zamora

La música está presente en los actos y citas festivas de estas fechas navideñas Zamora y la provincia. En la capital se ha apostado especialmente por conciertos, pasacalles y actuaciones musicales que recorrerán distintas espacios públicos y escenarios con especial relevancia durante los fines de semana.

El próximo fin de semana habrá pasacalles con la Banda de Música Maestro Nacor Blanco en la zona centro a partir de las 12. También este día concierto Tributo a Mecano en la Plaza Mayor bajo el título "Bienvenido al lugar en el que eres feliz". Seguirá a las 8 el concierto de Navidad, este en el Teatro Principal. El domingo 21 llega el concierto de La Birgonia al Barrio de Olivares, a las 6 de la tarde y las Cántigas a los Domingos, al Barrio de Cabañales a las 7.

La animación musical continúa el lunes 22 con la animación de calle a cargo de la Asociación Etnográfico Bajo Duero en la zona centro. Y un concierto coral Ciudad de Zamora en el Barrio San Esteban- La Lana en la Iglesia de San Torcuato, a las 20:30. Más música para el martes 23 de diciembre con el concierto del Coro Sacro Jerónimo Ahuado en el Barrio de las Viñas en la Iglesia de María Auxiliadora a las 7.30 de la tarde. A esa misma hora habrá animación de calle en la zona centro con la Coral Ciudad de Zamora y una hora después el concierto de Aures Cantibus en el Barrio San Lázaro en la Iglesia.

Un pasacalles de Navidad en la edición del pasado año. / J. L. Fernández

El día 26, otro pasacalles, esta vez a cargo de la Ruta Musical Solidaria "Villancicos con Luz", organiza la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Otro concierto a las 6.30 de la Asociación Etnográfica Bajo Duero en el Barrio de Pantoja y Aures Cantibus actúa a las 7.30 en el Museo Etnográfico. A esa misma hora la charanga Matraca realizará un pasacalles por la zona centro.

El sábado 27, batalla de charangas navideña en la Plaza Mayor y alrededores. A las 12 también la Banda de Música de Zamora sale en pasacalles por la zona centro. Y a las 9 de la noche habrá un espectáculo de luz y sonido para dar la bienvenida al Año Nuevo creado por Miguel Álvarez en la Plaza Mayor. El domingo 28 hay pasacalles navideño con la Escuela de Baile Escena. La animación de calle en la zona centro a las 8 también estará protagonizada por la Asociación Cultural La Birgonia y un concierto a las 6 y media a cargo del Coro Eschola Gaudete de Zamora podrá disfrutarse en el Barrio Los Bloques.

Sigue la animación de calle el lunes 29 con las Cantigas Aos Domingos en la Ruta de Belénes y el martes 30 habrá un taller de música para bebés de 0 a 3 años en el Salón de Actos de La Alhóndiga. Continúa la animación de calle con Aures Cantibus por la Ruta de Belénes a partir de las 7 de la tarde.

El 31, la Navidad en el Mercado, ha previsto las campanadas a cargo del DJ Fausto a las 2 de la tarde. Otro taller de música para bebés el día 2 de enero y animación de calle en el centro con el Coro Sacro Jerónimo Aguado a las 7 y media y a esa misma hora Tradimupo en la calle Santorcuato. El día 3 de enero pasacalles con la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora en la zona centro a partir de las 6. Y el domingo 4 de enero, Batucada a cargo de la Asociación Cultura Niquidrums en la zona centro.

Habrá un Concierto de Reyes a las siete y media ese domingo en la Iglesia de San Torcuato con Luis Santana, Víctor Carbajo al piano y el coro de Amigos de la Ópera.