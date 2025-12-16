Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Miguel Ángel Pérez Gallego, director de El Correo de Zamora a principios de los años 90

El periodista estaba al frente del periódico durante la toma del cuartel Viriato y fue durante años gerente del Centro Comercial Valderaduey

Miguel Ángel Pérez Gallego (izquierda) junto Chano Lorenzo durante la presentación de una promoción del periódico sobre Semana Santa

Miguel Ángel Pérez Gallego (izquierda) junto Chano Lorenzo durante la presentación de una promoción del periódico sobre Semana Santa / Archivo La Opinión-El Correo de Zamora (J. L. Leal)

T. S.

Ha fallecido Miguel Ángel Pérez Gallego, el que fuera director de El Correo de Zamora entre los años 1990 y 1992. El periodista, que estudió la carrera en Madrid, se incorporó a las filas de la redacción zamorana cuando el periódico de los zamoranos dejó de pertenecer a la cadena de Medios de Comunicación del Estado (MCSE). Llegó al diario como redactor y poco después se convirtió en redactor jefe antes de ascender a la dirección.

Con posterioridad, Pérez Gallego fue gerente del popular Centro Comercial Valderaduey y en sus últimos años laborales ejerció como profesor de Periodismo en la Universidad de Valladolid.

Era hermano de César Pérez Gallego, delegado del Instituto Internacional de Protocolo y Eventos en Castilla y León fallecido en septiembre del año pasado, y de Tomás Pérez Gallego, exsecretario de la CEOE-Cepyme de Zamora.

La toma del cuartel Viriato

Precisamente durante el desempeño de su dirección tuvo lugar uno de los episodios históricos del periodismo zamorano: el asalto al Cuartel Viriato. Desde el minuto cero el periódico El Correo de Zamora, dirigido entonces por Miguel Ángel Pérez Gallego y con un consejo editor formado por diversos empresarios zamoranos, apoyó las reivindicaciones de la plataforma con meses de artículos, columnas de opinión y colaboraciones diarias de periodistas aún ligados a esta casa, como Manuel López Sueiras, actual jefe de Deportes en La Opinión de Zamora, y otros como Juan Villacorta, Dalmiro Gavilán o Eugenio Jesús de Ávila.

