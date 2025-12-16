Muere Miguel Ángel Pérez Gallego, director de El Correo de Zamora a principios de los años 90

Ha fallecido Miguel Ángel Pérez Gallego, el que fuera director de El Correo de Zamora entre los años 1990 y 1992. El periodista, que estudió la carrera en Madrid, se incorporó a las filas de la redacción zamorana cuando el periódico de los zamoranos dejó de pertenecer a la cadena de Medios de Comunicación del Estado (MCSE). Llegó al diario como redactor y poco después se convirtió en redactor jefe antes de ascender a la dirección.

Con posterioridad, Pérez Gallego fue gerente del popular Centro Comercial Valderaduey y en sus últimos años laborales ejerció como profesor de Periodismo en la Universidad de Valladolid.

Era hermano de César Pérez Gallego, delegado del Instituto Internacional de Protocolo y Eventos en Castilla y León fallecido en septiembre del año pasado, y de Tomás Pérez Gallego, exsecretario de la CEOE-Cepyme de Zamora.

La toma del cuartel Viriato

Precisamente durante el desempeño de su dirección tuvo lugar uno de los episodios históricos del periodismo zamorano: el asalto al Cuartel Viriato. Desde el minuto cero el periódico El Correo de Zamora, dirigido entonces por Miguel Ángel Pérez Gallego y con un consejo editor formado por diversos empresarios zamoranos, apoyó las reivindicaciones de la plataforma con meses de artículos, columnas de opinión y colaboraciones diarias de periodistas aún ligados a esta casa, como Manuel López Sueiras, actual jefe de Deportes en La Opinión de Zamora, y otros como Juan Villacorta, Dalmiro Gavilán o Eugenio Jesús de Ávila.