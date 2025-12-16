Un motorista de unos 40 años, herido tras chocar contra un turismo en Los Bloques de Zamora

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital que se ha saldado con un motorista de unos 40 años herido. Todo ha ocurrido pasadas las 9.30 horas de este martes en la calle Argentina tras la colisión entre un turismo y una motocicleta.

A la llegada de los sanitarios tras el aviso a Emergencias 112, el varón estaba consciente pero con un fuerte dolor en una pierna a consecuencia del impacto, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al hospital Virgen de la Concha, a tan solo unos metros del incidente. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado también agentes de la Policía Nacional y Municipal.