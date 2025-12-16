Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de monjas en SanabriaÁrbol 2026 en ZamoraRiesgo de inundación en ZamoraCabalgata de los Reyes Magos en ZamoraForo Impulsa
instagramlinkedin

Un motorista de unos 40 años, herido tras chocar contra un turismo en Los Bloques de Zamora

El varón está consciente, pero presenta un fuerte dolor en la pierna por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Virgen de la Concha

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo. / JcyL / Loz

T. S.

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital que se ha saldado con un motorista de unos 40 años herido. Todo ha ocurrido pasadas las 9.30 horas de este martes en la calle Argentina tras la colisión entre un turismo y una motocicleta.

A la llegada de los sanitarios tras el aviso a Emergencias 112, el varón estaba consciente pero con un fuerte dolor en una pierna a consecuencia del impacto, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al hospital Virgen de la Concha, a tan solo unos metros del incidente. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado también agentes de la Policía Nacional y Municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents