Ya está todo listo para la Noche de Reyes en Zamora, que promete brillar como pocas. Los niños y niñas cuentan ya los días para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta noche no es solo una tradición que se vive intensamente cada año por cientos de personas, sino que es una cita festiva en la que se mezclan música, espectáculo, luces y esa ilusión tan reconocible en los ojos de los más pequeños cuando saben que los sueños están a punto de cumplirse. Cada 5 de enero Zamora y cada rincón de la provincia se transforman para recibir a los protagonistas que son siempre los mismos. Hay distintas celebraciones, de lo más variopinto, que se llevan a cabo para honrar la llegada de estos tres reyes que tienen el don de la ubicuidad, por eso de que son magos.

En la capital, la jornada previa a Reyes empezará pronto. A las 10:30, Sus Majestades harán su primera aparición por el barrio de Carrascal. Allí, en la iglesia, recibirán a los niños y niñas del barrio y a todos los que quieran pasar a saludarles. Será un momento ideal para quienes prefieren ver a los Reyes de Oriente sin el bullicio de la cabalgata, y también una oportunidad perfecta para hacerse fotos con ellos antes de que comience la ruta oficial.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están de camino hacia Zamora. / Archivo

Después, a las 12 horas, la actividad se desplazará hasta la Fundación Rei Afonso Henriques. Desde allí partirá la comitiva real a caballo, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de Zamora. El paso por el Puente de Piedra, la Plaza Santa Lucía y el acceso a la Plaza Mayor permitirá que muchos zamoranos vean de cerca a los Reyes antes de que se suban a los coches oficiales para recorrer las calles y anunciar que ya han llegado a la ciudad. Ese paso por el Puente de Piedra promete ser especial para todos.

La cabalgata de Reyes

Por la tarde llega ya la esperada cabalgata. Aquí no hay novedades con respecto a ediciones pasadas. De modo que saldrá a las 18:30 horas y tendrá el recorrido habitual. Partirá desde la avenida Plaza de Toros, seguirá hacia Príncipe de Asturias, continuará por Amargura, después Santa Clara, pasará por Sagasta y terminará en la Plaza Mayor, donde los Reyes serán recibidos por el alcalde y allí recogerán las llaves de la ciudad.

Este año la comitiva está integrada por unos 300 figurantes que van a acompañar a las carrozas y, a su paso, se repartirán cerca de 60.000 piruletas sin gluten. Las primeras en aparecer serán dos carrozas de fantasía con clásicos navideños, que darán paso a las grandes protagonistas que siguen siendo las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, cada una de al menos diez metros de largo. También habrá banda de música, grupos de animación, propuestas musicales y pasacalles que se irán intercalando para que el ritmo no decaiga en ningún momento.

Ya en la Plaza Mayor, los Reyes recibirán oficialmente las llaves de la ciudad y se dirigirán a los niños desde el escenario instalado para la ocasión. Será un mensaje especial, pensado para mantener viva la magia de esta noche. Hacia las diez de la noche se tiene prevista la recepción en el Ayuntamiento, abierta para que los más pequeños puedan saludar a los Reyes en persona. Y un gran castillo de fuegos artificiales pondrá el broche final.

Cartero real

La espera, sin embargo, empieza antes de ese día. Ya que el 3 de enero, el cartero real recorrerá Zamora para recoger las últimas cartas. Saldrá a las 18 horas desde la Plaza de la Marina y llegará a la Plaza Mayor, acompañado por pajes, Banda de Cornetas y Tambores y alguna sorpresa más. Allí habrá un espectáculo de luz y sonido, además de las sacas oficiales para que ningún niño se quede sin entregar su mensaje.