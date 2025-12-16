Las mascaradas de Zamora, llevadas a un juego de mesa

Las mascaradas de la provincia centran un juego de mesa.

El pasatiempo cuenta con una serie de cartas correspondientes a 25 manifestaciones ancestrales. Se trata de "un juego sencillo donde hay unas máscaras que tienen que comprar con unos recursos que se van obteniendo, y donde la complejidad y la estrategia están en la puntuación" detalló el lunes en su presentación su impulsor, Nacho Domínguez de la empresa Los Juegos de Nacho.

Símbolos

En cada tarjeta figura información sobre cada rito con pictogramas. Así, por ejemplo, "en los carnavales de Villanueva de Valrojo aparece como elementos una máscara de colores y un cencerro".

En la parte superior "hay personaje masculino o femenino e incluso su carácter popular, diablesco o su origen animal, una síntesis que ha llevado mucha preparación de consulta en trabajos existentes", describió.

La caja del juego. | VÍCTOR GARRIDO

En las manifestaciones que cuentan con múltiples protagonistas han tenido que quedarse con un único personaje. La selección "ha sido, sin duda, una de las dificultades que hemos tenido" atestiguó Domínguez. En el caso del Tafarrón y la Madama han optado por el Tafarrón, o en la Filandorra, la figura homónima, e incluso en alguna ocasión como en la Obisparra "aparecen dos personajes", ya que han intentado "quedarse con el personaje que más la representan o bien el más popular" del conjunto.

El proyecto "da a conocer nuestra identidad cultural a través de un juego de mesa entendido como vehículo de cohesión grupal, familiar y social que sirve para conocer esta tradición" remarcó Domínguez.

Ilustraciones

Las ilustraciones del juego corresponden al ilustrador Pifa Montgomery. "Se cumple uno de mis sueños que era hacer un juego de mesa y las mascaradas, un ámbito en el que estoy muy metido" ya que ha publicado dos libros y ha realizado trabajos para MascaraZa confesó.

presentación del juego “Las Mascaradas” / Victor Garrido / LZA

El diputado de Cultura, Víctor López, mencionó que es "un regalo muy zamorano que va a estar en muchas casas de la provincia". Remarcó que "desde la Diputación fomentamos que la tradición de la máscara brille y apoyando a MascaraZa que aúna a casi todas las mascaradas de la provincia, están consiguiendo que muchas de estas tradiciones se mantengan y que incluso algunas que habían desaparecido se vuelvan a retomar".

Venta

"Las mascaradas", pensado a partir de los 10 años, están a la venta desde el 18 de diciembre en tiendas de juegos y librerías.