Mañana de accidentes en Zamora capital: atropello en Príncipe de Asturias

Mañana de accidentes de tráfico la de este martes, 16 de diciembre, en Zamora capital. Atropello pasadas las 12 horas del mediodía en la avenida del Príncipe de Asturias, en el paso de peatones próximo al cruce de La Amargura. Una furgoneta ha atropellado a un hombre de 78 años cuando atravesaba la vía con su perro. El hombre está consciente y ha podido llamar por teléfono a sus familiares para informar sobre la situación.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como Emergencias Sanitarias, que ha trasladado en ambulancia al herido al hospital Virgen de la Concha para revisar su estado.

Se trata del tercer accidente de tráfico registrado en lo que va de martes en Zamora capital. El primero ocurrió a las 9.33 horas en la calle Argentina con la colisión entre un turismo y una motocicleta que se saldó con un motorista herido de unos 40 años. El segundo ocurrió pasadas las 12 horas en la carretera de Salamanca tras la colisión por alcance entre dos turismos. El resultado fue una mujer herida.