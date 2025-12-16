Luciano García Lorenzo evoca la Zamora de su niñez en su último libro

El escritor Luciano García Lorenzo vuelve a fijar su atención en Zamora, tanto la capital como la provincia, en el volumen titulado "Calle de las doncellas", editado por Semuret con el respaldo de la Diputación.

El libro reúne un total de 50 poemas "donde está más presente la provincia, con versos dedicados a Sanabria Aliste y la Carballeda, incluso que la capital", sentenció.

La capital

El título del poemario, el décimo libro poesía y el octavo dedicado a Zamora, evoca la calle que recorría cuando iba a buscar a su padre al trabajo, en El Correo de Zamora, y un lugar de juego durante su infancia. También está presente el bosque de Valorio, "un lugar muy especial cuando era niño", como también lo fueron la estación, el Mercado de Abasto y el hospicio, un ámbito que "marcó profundamente", confesó en la presentación pública del volumen.

Provincia

A lo largo de las páginas de "Calle de las doncellas" hay versos dedicados también a La Hiniesta o al Cristo de Valderrey, a quien dedica "un poema breve con el lenguaje más popular de los compuestos", precisó.

El profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas indicó que es de los poetas "donde el pensamiento está más presente que la emoción y la sensibilidad" y citó "los agravios históricos hacia esta provincia y a esta ciudad".

García Lorenzo también compartió que para él resultaba "profundamente entrañable" regresar a la Diputación, ya que su primer libro de poemas, en 1991, lo publicó con el apoyo de la institución provincial.