Juzgados en Zamora tres portugueses por introducir un kilo de cocaína en Las Llamas

La Audiencia Provincial de Zamora ha juzgado ese martes a tres ciudadanos portugueses acusados de tráfico de drogas con daño grave en la salud, tras ser sorprendidos por la Policía Nacional intentando colocar en el barrio de Las Llamas un kilo de cocaína, con un grado de pureza del 81%, algo insólito en este tipo de alijos, en los que a droga suele estar más "cortada".

Los hechos juzgados tuvieron lugar en la mañana del 21 de abril de 2023. Una patrulla camuflada de la Policía Nacional de vigilancia en el entorno del punto negro de la venta de drogas en Zamora, Las Llamas, observa que un Opel Corsa matrícula de Portugal con una pareja a bordo entra en la calle, llega hasta el final y se da la vuelta sin pararse.

Alertados por el extraño comportamiento y conscientes de que hace unos años era habitual la presencia de portugueses para comprar o vender droga en Las Llamas los agentes siguieron discretamente al coche a la vez que alertaban a otras patrullas de paisano.

La pareja aparcó el Opel en el Centro Comercial Valderaduey y entró en el Mc Donalds, donde una agente encubierta pudo comprobar cómo se reunían con una tercera persona, que había llegado hasta el mismo aparcamiento a bordo de un Volkswagen Polo. Los tres conversan mientras toman algo en el establecimiento y al salir les aborda la Policía Nacional. Primero a la pareja, formada por Rafael T.P. y Vera Lucía E.E., a quienes identifican y registran el coche. Los agentes no encuentran nada, incluso con la ayuda de un perro especializado en la búsqueda de estupefacientes.

Sin embargo, cuando registran el segundo coche, el que llevaba Denis Y.L.O.M., Drako marca la salida de aire del copiloto. Es la señal definitiva para los agentes, que descubren en el compartimento del airbag un plástico que no parece corresponderse con el original del coche y que se puede sacar. En sí interior, un gorro con un envoltorio que contiene un kilo de cocaína, que, una vez analizada resultó con una pureza del 81%.

Denis niega ante los agentes saber nada de la droga, ya que el coche no es suyo, y señala a la pareja como la dueña del alijo. Los tres llevan distintas cantidades de dinero (490, 175 y 20 euros), en billetes y monedas.

La cámara de Fonfría

Las posteriores investigaciones de la Policía les llevan a establecer que los tres se conocían y actuaban en común. En primer lugar, porque entraron en España juntos. El primer coche, un Opel gris, ocupado por Rafael y Vera Lucía estaba "limpio" y circulaba delante. Su misión, hacer de lanzadera para asegurarse que el segundo, el Volkswagen, que circulaba unos kilómetros por detrás, tuviera tiempo de reaccionar si había algún control en la carretera. Una de las cámaras colocadas para este fin, situada en Fonfría, fue la que detectó la entrada de ambos vehículos en España circulando con escaso margen de tiempo entre ambos.

Pero es que además, cinco días antes las patrullas de vigilancia de Las Llamas habían controlado al Volkswagen con dos personas, que se dirigieron hasta el Mercadona de la calle Monsalve, donde hicieron unas compras de productos no perecederos. La Policía les identificó como Rafael y Denis, aunque en ese momento no les encontraron nada encima. La compra en un supermercado es la tapadera para justificar su viaje desde Portugal a Zamora.

Con todos estos indicios la abogada defensora siguió una estrategia diferente con los tres acusados. Los dos primeros admitieron su culpabilidad a cambio de ver rebajada la pena a tres años de cárcel, con suspensión de la entrada en prisión, ya que han estado ya varios meses en la cárcel. Deberán, eso sí, hacer frente a una multa de igual cuantía que el valor de la droga, 39.500 euros, cada uno de ellos.

La estrategia válida para Rafael y Vera Lucía no servía para Denis, porque la petición fiscal sumaba siete años de cárcel, debido a la que la droga incautada neta superaba los 750 gramos, lo que la jurisprudencia considera tráfico de relevancia.

En su alegato final la fiscal no albergó duda de que Denis conocía perfectamente a los dos compinches y sabía lo que estaba haciendo, transportar la droga desde Portugal para suministrar el punto de distribución de Las Llamas.

Sin embargo, la abogada defensora, dijo que su patrocinado, Denis, no sabía que en el vehículo que conducía, que no era de su propiedad, hubiera escondido un alijo de droga. De hecho, tiene trabajo fijo y cuatro hijos en Portugal, una vida normalizada, incompatible con que se dedicara al tráfico de drogas. Considera que lo que hay contra Denis son indicios insuficientes para tumbar la presunción de inocencia y, en todo caso, no comparte la pena del delito agravado considerada por la fiscal.

Mientras la Audiencia dictará sentencia firme de tres años de cárcel contra Rafael y Vera Lucía, tendrá que determinar si Denis es o no culpable y si hay que aplicarle el tipo agravado del delito de tráfico de drogas.

Durante el juicio la declaración de los policías puso de manifiesto que Las Llamas sigue siendo un centro importante de distribución de drogas en la capital, a pesar de que está muy vigilado por los agentes que logran capturar a algunos de los camellos como demuestra esta operación juzgada por la Audiencia.