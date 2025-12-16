Fuentes reclama a la Junta las paradas de autobús en la estación de tren de Otero, en Zamora

Manuel Fuentes, de Ahora Decide, y María Teresa Romero Mato, de Viajeros Jodidos Sanabria AV denunciaron que la proposición no de ley aprobada por unanimidad en las Cortes por iniciativa de Soria Ya para que las líneas de autobuses entre Puebla y Benavente paren en la estación de tren de Otero no se ha cumplido después de un año de su debate.

"También había una segunda parte de esta iniciativa que se aprobó en las Cortes y era ver la viabilidad de realizar una nueva línea que uniera Puebla de Sanabria, pasando por todos esos pueblos, con el Lago de Sanabria", que ha tenido el mismo resultado.

"Diariamente los autobuses pasan a cuatro kilómetros de la estación, siguen sin parar y es obligatorio, si no tienes otra solución, pagar un viaje de taxi, que puede costar 25 euros", señaló Fuentes que reclamó una solución tipo la de Arévalo, que cuando llega el tren hay un microbús para recoger a los viajeros y acercarlos a la localidad. ¿Por qué Arévalo sí y por qué la estación de Otero no?", argumentó el político.

Fuentes criticó a la Junta que no cumpla sus competencias respecto al enlace por autobús con la estación de Otero. Y también al ministro Puente y sus declaraciones en las que defiende que la recuperación de las paradas de Sanabria es "imposible porque había que pensar que en la rentabilidad de la línea de alta velocidad, que tenía que ir muy rápido y por eso nos quitaban las paradas en la estación de Sanabria. Tampoco nos vale que el secretario general para el Reto Demográfico se niegue a reunirse con las plataformas en defensa del tren, porque es ese el organismo el que debe velar por el desarrollo rural y por las zonas concretas que sufren la despoblación. Y menos nos vale todavía que no diga ni una sola palabra el portavoz del Reto Demográfico que no es otro que el diputado zamorano y secretario general del PSOE, Antidio Faúndez".

Lo que pide Sanabria, remarcó, "es estar igual, tener los mismos servicios que tenía hace un año, eso es lo importante, que se reviertan esos recortes que se han practicado sin contar absolutamente con nadie de esta provincia y por eso hay las movidas y las reivindicaciones que hay".

Maite Romero pidió mejoras en la rampa de la estación de Sanabria y dotación de ascensor y zona de refugio, dijo que reponer la parada, que son tres o cuatro minutos no tiene otro problema que una orden del ministro, y disponibilidad de billetes y a precios asequibles.

"Si se gastaron ahí un montón de millones para poner la estación, lo que sería casi delictivo es dejarla perder", concluyó la activista de Jodidos Sanabria AV.