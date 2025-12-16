La escritora zamorana Victoria Pelayo gana el Premio Internacional Ciudad de Ceuta

La zamorana Victoria Pelayo, en novela, con "La ciudad dulce" y el escritor mexicano Christopher Alexter Amador, en poesía, con "Wayang", se han alzado con el galardón del VIII Premio Internacional Ciudad de Ceuta de novela y poesía en una edición calificada de "rica y diversa" al reunir a más de 500 manuscritos procedentes de más de 20 países.

Según ha informado la editorial Avant en un comunicado, este 2025 se ha celebrado una de sus ediciones más "vibrantes y diversas" al concurrir obras procedentes de una veintena de países de Europa y América, además de lugares tan lejanos como Japón o Israel, que han dado "testimonio de la extraordinaria vitalidad" de la literatura en lengua española.

Dos tercios de las obras presentadas correspondieron al género narrativo y el resto a la poesía, conformando un panorama que oscila entre la experimentación y la herencia de las grandes tradiciones literarias.

Este año, el jurado ha distinguido dos obras de "gran madurez y fuerza expresiva" como "La ciudad dulce" de la escritora española Victoria Pelayo Rapado, en la categoría de novela, y "Wayang", del poeta mexicano Christopher Alexter Amador Cervantes, en la categoría de poesía.

Además, y por primera vez, se han concedido dos accésit para reconocer la alta calidad de los manuscritos finalistas, uno a la obra "Gaza, última estación" del aragonés José Luis Galar Gimeno, y "Mapa y cicatriz" del extremeño Antonio Rodríguez Bazaga, quien firma la obra con el seudónimo Pretorio.

Victoria Pelayo Rapado (Zamora, 1960) firma la novela ganadora, "La ciudad dulce", con el seudónimo Susana San Juan, siendo una obra de "prosa contenida y mirada introspectiva, donde la memoria, la pérdida y el deseo se entrelazan en un relato íntimo sobre la fragilidad del tiempo", según ha informado la organización.

En el apartado de poesía el premio ha recaído en Christopher Alexter Amador Cervantes (La Paz, México, 1984), una de las voces más singulares de la lírica latinoamericana contemporánea.

Su obra "Wayang" inspirada en el teatro de sombras del sudeste asiático, explora la identidad como máscara, el cuerpo como reflejo y la palabra como revelación. A través de un lenguaje ritual y visionario, el autor indaga en la dualidad del ser y en el poder ancestral de la poesía como reflejo del alma.

Por primera vez, el jurado ha decidido otorgar dos accésit, uno en la categoría de novela y otro en la de poesía para valorar el "extraordinario nivel literario" de las obras presentadas en la presente edición, que ha hecho especialmente difícil la deliberación final.

El accésit de novela ha sido para el novelista y ensayista José Luis Galar Gimeno (Zaragoza, 1965) por "Gaza, última estación", donde el autor aborda el conflicto palestino desde una perspectiva profundamente empática, más centrada en la dignidad humana que en la geopolítica.

El accésit de poesía ha recaído en Antonio Rodríguez Bazaga (firma la obra con el seudónimo Pretorio), extremeño nacido en Mérida en 1957 y afincado en Córdoba, por su obra "Mapa y cicatriz", que propone un recorrido emocional entre la herida y la reconciliación.