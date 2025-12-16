Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La víctima retuvo al ladrón

El dueño de una casa pilla al caco con la tele, móviles y la compra

El delincuente, conocido del propietario de la vivienda, ya había metido los enseres en una bolsa

Una patrulla de la Policía Nacional vigila la capital. | J.N.

Susana Arizaga

El dueño de una vivienda pilló al ladrón dentro del inmueble con todo listo para llevarse la televisión, los equipos informáticos, los móviles y hasta la compra que el perjudicado había hecho esa misma mañana en la carnicería, el pasado 9 de diciembre, según la información facilitada por la Comisaría de Zamora.

La rápida reacción del dueño de la casa de dos plantas y su arrojo para retener en el interior al caco hasta que llegara la Policía Nacional, a la que él mismo había llamado, permitió la detención del caco con todos los objetos y los alimentos robados preparados para llevárselos. El delincuente calculó mal la hora a la que llegaba del trabajo el dueño de la vivienda y estaba bajando del piso de arriba cuando fue sorprendido in fraganti.

Los agentes se incautaron de la bolsa en la que ya había guardado los equipos informáticos, varios teléfonos móviles, la compra y la televisión que había sacado del mueble, con el mando a distancia que ya había guardado en su mochila. El imputado por el delito de robo con fuerza en casa habitada entró tras romper un cristal con una piedra a última hora de la tarde. El titular de la vivienda, que regresaba del trabajo, observó que el ladrón estaba bajando la escalera del interior de la vivienda, un conocido del barrio, al que ya no dejó salir de la casa, tras llamar a la Policía Nacional.n

