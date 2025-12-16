Ya es definitiva, esta es la lista de "caras nuevas" del PSOE de Zamora para las elecciones autonómicas

La lista de "caras nuevas" socialistas para el Parlamento autonómico ha sido ratificada este martes por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora después de que la propuesta inicial hecha por ese órgano fuera respaldada ampliamente por las asambleas locales del partido en la provincia, según ha informado en un comunicado el PSOE de Zamora.

Tras el proceso de debate y votación desarrollado en las diferentes agrupaciones, la militancia ha dado su apoyo a "una lista que combina experiencia, renovación y representación territorial", ha resaltado el partido. La lista estará encabezada por Iñaki Gómez, Patricia Martín, Javier García, María Velasco e Ismael Aguado. Se completa con los nombres de Ana Isabel Santos Pérez y Andrés González Carnicero.

Iñaki Gómez es el secretario de Organización del PSOE de Zamora, ejercer como profesor en la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca, preside el Club Balonmano Zamora y es asesor de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Quién es quién

Tendrá como número dos a Patricia Martín, que es la actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Benavente y secretaria general del PSOE benaventano, mientras que de número tres va el profesor de Economía y miembro de la Ejecutiva autonómica del PSOE Javier García Martín. Los siguientes puestos los ocupan la concejala del equipo de Gobierno municipal de Toro María Velasco y el enfermero en Benavente y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Zamora, Ismael Aguado.

La relación la completan la concejala de Villaralbo Ana Isabel Santos y el alcalde de Fuentes de Ropel Andrés González.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora se ha reunido este martes por la tarde para aprobar formalmente la candidatura, culminando así el proceso orgánico desarrollado en la provincia.

La lista será ahora elevada al Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León, que se celebrará el próximo viernes en Valladolid, y que será el órgano encargado de la aprobación definitiva de las candidaturas autonómicas.

Desde el PSOE de Zamora se valora muy positivamente el desarrollo de este proceso, marcado por la participación de la militancia y el respaldo mayoritario a una candidatura preparada para afrontar el próximo ciclo electoral y defender los intereses de la provincia en las Cortes de Castilla y León.