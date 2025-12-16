sucesos en Zamora
Cuatro meses de prisión por conducir por cuarta vez sin carné
S. A.
La reincidencia, cuatro condenas a trabajos por conducir sin carné en otras tantas ocasiones, han terminado por costarle cuatro meses de prisión a un zamorano que volvió a ser interceptado al volante por la Policía Municipal cuando tenía retirado el permiso de circulación. Esta era la cuarta vez que incumplía las tres sentencias que le impedían volver a coger el coche, la primera de julio de este año y la última del 24 de septiembre pasado.
A los 20 días de su última condena a 42 días de trabajos, la Policía Local vuelve a darle el alto y se encuentra con que carece del permiso, por lo que vuelve a ser detenido. El Juzgado de lo Penal acaba de condenarle de nuevo y de suspenderle la pena de ingreso en prisión si no vuelve a cometer un delito en dos años.
