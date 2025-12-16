¿Dónde comprar tu décimo este año? Las administraciones de Zamora que más premios reparten en la Lotería de Navidad

Aunque Zamora no siempre sea protagonista en el sorteo de la Lotería de Navidad, la suerte también pasa por sus administraciones de lotería.

En la última década, distintos puntos de venta de la provincia han repartido algunos de los grandes premios de la Lotería de Navidad, desde décimos de El Gordo y del segundo premio hasta terceros, cuartos y quintos premios que han dejado importantes cantidades de dinero en la capital y en varias localidades.

Este es el recorrido de los premios más destacados que han tocado en Zamora en los últimos años y las administraciones que repartieron la suerte.

Administraciones que más premios han repartido

En 2024, el Gordo no cayó en Zamora porque se vendió integramente en Logroño y Madrid, pero varios décimos del tercer premio, el 11.840, se vendieron en la administración nº 7, en la calle Pablo Morillo y en la administración nº 1 de la Plaza del Grano en Benavente.

Un 4.º premio, 77.768, se repartió en la administración nº 8 de la Calle Renova. Además, uno de los 5.º premios se vendió también en Zamora, en la administración nº 9 del C.C. Valderaduey.

Un décimo del Gordo de 2023, el famoso 88.088, se vendió en el bar El Azar, a los pies del río Duero.

Ya en 2022, el 05.490, Gordo de ese año, también se vendió en Zamora, en la administración nº 7 y en puntos de venta de Puebla de Sanabria y Quiruelas de Vidriales. Fuentelapeña y Toro

En 2020, la ciudad volvió a experimentar la dicha del Gordo. Esta vez, el número afortunado fue el 72.897, vendido como una participación en el famoso kiosco 'El Calvo' de Víctor Gallego.

El año 2018, sería de nuevo la administración nº 7 de Zamora capital, la famosa “Manoli”, la que vendería el Gordo, el 03.347, que repartió grandes premios.

En Zamora no faltan motivos para seguir confiando en la suerte, quién sabe si este año el Gordo decide quedarse aquí y llenar de alegría las calles, bares y pueblos de la provincia.

Hasta que los bombos hablen el próximo lunes, la ilusión ya está en juego.