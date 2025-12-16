Colisión entre dos turismos en la carretera de Salamanca
Una mujer de 42 años, ocupante de unos de los vehículos, ha resultado herida
Vanessa Remesal
Desde el Servicio de Emergencias del 112 han alertado de un accidente a la altura del km. 40 en la carretera de Salamanca. Se trata de una colisión por alcance entre dos turismos que circulaban por esta vía, pero se desconocen las causas del accidente.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Municipal.
Una mujer de 42 años ha necesitado asistencia sanitaria tras el accidente, pero se encontraba consciente aunque refería un dolor fuerte en la espalda.
