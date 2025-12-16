Un centro pionero acerca a Zamora la metodología Snoezelen desde el HUB de la Aldehuela

¿Qué es la metodología Snoezelen y el nuevo espacio pionero basado en ella que se ha abierto en Zamora? La respuesta está en el HUB de innovación tecnológica de la Aldehuela, donde se ha abierto ese nuevo centro de terapias de estimulación multisensorial que contribuye a la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, autismo, trastornos cognitivos y demencias.

El director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Eduardo García, ha inaugurado este martes el denominado "Espacio Snoezelen", un área destinada a realizar demostraciones, formación y testeo de innovaciones dirigidas a la estimulación multisensorial.

Espacio demostrativo, formativo y de testeo de terapias multisensoriales. / José Luis Fernández

La nueva zona complementa el laboratorio vivo en el que se muestran en el HUB de la Aldehuela otros desarrollos tecnológicos destinados a facilitar la vida de personas mayores y dependientes .

El 'Espacio Snoezelen' se ha configurado como un entorno terapéutico, inmersivo e interactivo, equipado con las últimas tecnologías para el trabajo multisensorial.

Aromaterapia

Proyectores interactivos e inmersivos que crean entornos envolventes mediante imágenes y vídeos proyectados en las paredes, dispositivos lumínicos y de aromaterapia diseñados para generar efectos de luz, color, atmósferas sensoriales y estimulación olfativa y mobiliario especializado como un sillón para estimulación vestibular son algunos de los equipos incluidos en ese espacio.

También se ha incorporado equipamiento complementario para actividades en suelo, así como elementos adaptados a distintas necesidades terapéuticas.

La directora del clúster SIVI, Montse Fernández; la gerente de Servicios Sociales de Zamora, Sara Fernández; y el director general de Personas Mayores,, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, Eduardo García, en el nuevo espacio del HUB de la Aldehuela. / José Luis Fernández

Las salas y la metodología Snoezelen se utiliza para llevar a cabo intervenciones terapéuticas individualizadas que, a través del uso de luces de colores, sonidos, aromaterapia o tacto de objetos, desarrollan la comunicación, la memoria, la atención y el control de emociones.

Relajación y bienestar

Estas salas proporcionan un entorno que invita a la relajación y bienestar general de personas con necesidades especiales derivadas de discapacidades intelectuales, demencias o trastornos, lo que reduce la necesidad de utilizar fármacos, según ha explicado Eduardo García.

La que se ha habilitado en Zamora tiene como objetivo acercar la innovación y la tecnología a profesionales, entidades del sector social, alumnado, personas cuidadoras y ciudadanía en general y se enmarca dentro de la política de la Consejería de Familia de ofrecer un modelo de cuidados más personalizados, eficaces y centrados en la persona, ha indicado.

En ese contexto, la Junta también cuenta con robots sociales en todas las residencias de mayores que gestiona y cuenta con otros desarrollos tecnológicos como los andadores inteligentes y los inodoros asistidos que pone también a disposición de personas mayores y dependientes para facilitar que vivan en su propio domicilio.

Empleo gestado en el HUB de la Aldehuela

El HUB de la Aldehuela ha permitido la creación en Zamora de 56 puestos de trabajo ligados a los desarrollos tecnológicos centrados en las personas mayores y dependientes.

Está gestionado por el clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente), que impulsa la Junta de Castilla y León y engloba a distintas empresas que trabajan en el ámbito de la tecnología, la salud mental, el envejecimiento activo y la vida independiente.

Con motivo de la inauguración del nuevo espacio, el clúster SIVI ha programado cuatro actividades especializadas centradas en la metodología Snoezelen, impartidas por la presidenta de la Asociación Española de Estimulación Sensorial y Snoezelen, María José Cid.

Estos cuatro talleres sobre estimulación sensorial permitirán conocer, experimentar y reflexionar sobre nuevas formas de intervención multisensorial basadas en la evidencia científica.