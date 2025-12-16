Una cápsula en el tiempo: esto es lo que los zamoranos veían en la televisión un 16 de diciembre de hace 50 años

Tal día como hoy, pero hace exactamente 50 años -también era martes, por cierto- los zamoranos encendían la televisión para encontrarse con un menú televisivo muy diferente al actual. Aquel 16 de diciembre de 1975 el viejo televisor ofrecía dos opciones: la Primera Cadena y la Segunda Cadena de TVE, ambas en blanco y negro para la mayoría de los hogares y con una programación muy limitada y sencilla, marcada por largos tramos de carta de ajuste, espacios educativos, emisiones infantiles y un telediario que se veía religiosamente porque no había más alternativas.

Los títulos de aquel día eran "Un globo, dos globos, tres globos", "¡Ábrete Sésamo!", "Revistero" o el Telediario de primera y segunda edición. Las emisiones comenzaban a media tarde, se interrumpían entre franjas y finalizaban puntualísimas alrededor de medianoche, momento en que aparecían las célebres “Últimas noticias” y la “Reflexión religiosa”, antes del cierre oficial de la señal.

Parrilla televisiva. / Archivo LOZ

PARRILLA DE TELEVISIÓN: MARTES, 16 DE DICIEMBRE DE 1975 PRIMERA CADENA 13.45 · Carta de ajuste. 13.45 · “Grup Nin’s”. 14.00 · Programa regional simultáneo. 14.30 · Apertura y presentación. 14.31 · Aquí, ahora. Programa informativo. 15.00 · Telediario. Primera edición. 15.30 · Revistero. 16.00 · Novela (Capítulo XII) “La familia de Alvareda”. Fernán Caballero. 16.30 · Despedida y cierre. 18.15 · Carta de ajuste. 18.15 · “Tony Ronald”. 18.30 · Apertura y presentación. 18.31 · Avance informativo. 18.35 · Un globo, dos globos, tres globos. Para los pequeños. 19.00 · ¡Ábrete Sésamo!: Episodio núm. 16 A. El mundo de la música. La Comparsa: “La caza de Snark”. 20.00 · Viajar. 20.30 · Cultural informativo. 21.00 · Telediario. Segunda edición. 21.30 · Vivir para ver. Un programa de 1967. 23.50 · Últimas noticias. 23.55 · Reflexión. Espacio religioso. 24.00 · Despedida y cierre. SEGUNDA CADENA 19.30 · Carta de ajuste. “Flamenco: Carlos Montoya (guitarra)”. 20.00 · Presentación y avances. 20.01 · Polideportivo. Espacio deportivo. 21.30 · Noticias en el segundo programa. Información nacional e internacional. 22.00 · Original. “Cumpleaños feliz todos te deseamos”. 22.30 · Ópera. “Don Gil de Alcalá”, de M. Penella. 23.30 · Última imagen.

La comparación con el panorama televisivo actual es abrumadora. Hasta 1982, TVE fue la única televisión disponible en España. Ese año nació la Tercera Cadena autonómica, EITB, en el País Vasco, y poco después llegaría TV3 en Cataluña. Pero el gran cambio se produjo en 1990, cuando se aprobaron las primeras cadenas privadas: Antena 3 (1990), Telecinco (1990) y Canal+ (1990). El salto ya era definitivo: más contenidos, más horas de emisión y una oferta que hoy supera la treintena de canales en abierto, sin contar las plataformas digitales.

Cinco décadas, toda una vida

En cinco décadas, la televisión pasó de dos canales y un televisor por hogar —a menudo compartido entre vecinos— a un universo audiovisual disponible en móviles, ordenadores y pantallas conectadas que emiten 24 horas al día. Lo que antes era un ritual familiar de sobremesa se ha convertido en un consumo personalizado y fragmentado.

Página de EL CORREO DE ZAMORA de un 16 de diciembre de 1975 donde puede leerse la programación de televisión. / Archivo El Correo de Zamora

Mirar aquella parrilla del martes de hace 50 años es casi como abrir una cápsula del tiempo. Una época que algunos miran con nostalgia con una televisión lenta, pero más didáctica y, sobre todo, más ritualizada que contrasta con la inmediatez y la abundancia de contenidos que marcan nuestra vida audiovisual actual.