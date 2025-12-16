Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amplio programa de Navidad de La Tercera Caída. Desde un musical hasta los Reyes Magos en San Lázaro

Más de 80 personas habrán posible un espectáculo el sábado, 20, en la parroquia

Presentación de las actividades navideñas de Tercera Caída.

Presentación de las actividades navideñas de Tercera Caída.

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha programado una serie de actividades navideñas que, sin duda, incentivan “el hacer comunidad con la parroquia de San Lázaro y fomentarán la fraternidad” subrayó el hermano regidor, Jesús Ferrero.

El Musical “La Navidad según la Tercera Caída” aúna la música y fe y su realización implica a más de 80 personas entre el coro de la hermandad, los coros parroquiales, el grupo de guitarras de San Lázaro o la banda de clarines y tambores dirigidos por el músico Rogelio Cabado.

En la propuesta los villancicos entonados por el coro de Tercera Caída “sirven como hilo conductor de oro” y se efectúa un recorrido por el Adviento a través de cuatro personajes maravillosos, como son Isaías, Juan Bautista, José y María, que “van presentando los diferentes cirios del Adviento, las cuatro semanas, cuatro colores diversos”, mientras que miembros de la cofradía con su traje hará una ofrenda de esos cirios.

cartel anunciador

cartel anunciador

Además, todo el espectáculo contará con  “villancicos de los diferentes grupos” que colaboran avanzó el director del musical que lleva desde septiembre preparando el proyecto.

La actividad tendrá lugar la iglesia de San Lázaro el sábado día 20 a partir de las 18.00 horas con una entrada donativo de 3 euros, que irá destinada íntegramente a la parroquia.

Teatro

La hermandad el día 4 de enero auspicia la obra de teatro titulada “El cuarto rey mago” una adaptación, realizada por Carlos Zamora, de “un cuento de Navidad antiguo” que podrán en escena Atrezzo Teatro en la iglesia de San Lázaro tras la misa de las 12.00 horas.

Los magos de Oriente

Además, los Reyes Magos entregarán regalos el día 6 de enero. “A través de un belén viviente que hace la parroquia, se apuntan las familias y les damos un regalo lo cual es una gran alegría por las caras de los niños” certificó el presidente de Tercera Caída.

TEMAS

